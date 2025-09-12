Provincia lanza vacunación masiva para prevenir el dengue

Desde este lunes 15 de septiembre, la Provincia de Buenos Aires pone en marcha una nueva fase de su plan de vacunación contra el dengue. Ahora, todas las personas de entre 15 y 59 años podrán acceder a la inmunización, hayan tenido o no la enfermedad.

La iniciativa se enmarca dentro del “Plan Provincial de prevención y acción frente al dengue”, y responde al crecimiento sostenido de los casos en la región durante los últimos años. La novedad: ya no es requisito haber transitado la enfermedad para recibir la vacuna.

Cómo anotarse y quiénes pueden vacunarse

Según confirmó el Ministerio de Salud bonaerense, la vacunación se realizará con turno previo y de manera gratuita, sin necesidad de contar con una orden médica. Las personas interesadas deberán registrarse en la plataforma Mi Salud Digital, desde donde se les asignará una cita por correo electrónico, indicando el día y la hora para vacunarse.

En paralelo, más de 22 mil turnos serán enviados automáticamente a quienes ya se habían inscripto pero quedaron fuera de la primera etapa de la campaña, destinada solo a personas que ya habían tenido dengue.

La vacunación estará disponible en todos los centros habilitados en los 135 municipios bonaerenses, y se puede consultar la lista completa de vacunatorios en la web oficial: www.gba.gob.ar/vacunacion

Un refuerzo clave para frenar el avance del dengue

El Gobierno de Axel Kicillof realizó una inversión significativa para adquirir 500 mil dosis, que serán distribuidas a medida que lleguen desde los laboratorios. La decisión responde a una lógica preventiva, en vistas de evitar un nuevo brote como el de 2024, uno de los más graves registrados en el país.

Hasta ahora, los vacunados eran solo personas que ya habían cursado la enfermedad. Pero con esta nueva etapa, se abre la posibilidad para toda la franja etaria de riesgo (15 a 59 años), independientemente de su historial médico.

Todo lo que hay que saber para prevenir y actuar a tiempo

El dengue es una enfermedad viral que se transmite por la picadura del mosquito Aedes aegypti, el cual se contagia al picar a una persona infectada y luego transmite el virus a otras.

Este mosquito tiene hábitos domiciliarios: basta con que haya agua estancada en recipientes para que se reproduzca. Por eso, las campañas de prevención insisten en eliminar todos los objetos que puedan juntar agua, tanto dentro como fuera del hogar.

¿Cuáles son los síntomas del dengue? Estar atentos es clave para evitar complicaciones

Si tenés fiebre de 38° o más, y además presentás alguno de los siguientes síntomas, consultá al médico:

Dolor de cabeza o detrás de los ojos

Dolor muscular o articular

Náuseas, vómitos o diarrea

Sarpullido o enrojecimiento en la piel

Malestar general

Cómo prevenir el dengue en casa: Consejos básicos que pueden salvar vidas

Las autoridades sanitarias recomiendan seguir estas medidas de prevención en forma constante:

Eliminar envases vacíos que junten agua (latas, botellas, neumáticos, etc.)

Tapar, vaciar o dar vuelta objetos que puedan acumular lluvia

Cepillar bebederos de mascotas y cambiar el agua cada 2 o 3 días

Rellenar porta-macetas con arena o cambiar el agua frecuentemente

Limpiar canaletas, rejillas y desagües

Tapar tanques y cisternas

Mantener desmalezados patios y jardines

Cubrir piletas y mantenerlas cloradas

¿Por qué es clave vacunarse ahora?

Con la llegada del calor, el mosquito Aedes aegypti encuentra condiciones ideales para reproducirse. La vacuna es una herramienta clave para prevenir formas graves de la enfermedad, y se suma a las tareas de descacharrado y concientización que impulsa la Provincia.

La campaña no solo busca reducir la circulación del virus, sino también prevenir internaciones y fallecimientos. Por eso, se recomienda a toda la población elegible registrarse cuanto antes.