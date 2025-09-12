El triunfo de Fuerza Patria en la provincia —con victorias inesperadas en municipios rurales y en tres secciones del interior— disparó en La Plata un operativo inmediato: el gobernador Axel Kicillof dedicará las próximas semanas a visitar localidades alejadas y potenciar la gestión territorial como capital político de la campaña hacia el 26 de octubre. El objetivo oficial es claro: ratificar el resultado provincial y llevar esa tracción a la lista de diputados nacionales.

Kicillof, Taiana y la estrategia territorial

La gobernación combinará recorridas de gestión con presencia de figuras nacionales: Jorge Taiana, primer candidato del peronismo para la elección nacional del 26 de octubre, será invitado a varios actos. Según fuentes consultadas, “Kicillof lo llamó el martes para coordinar actividades conjuntas” y hoy se mostrarán juntos por primera vez después del triunfo, en San Martín, durante la celebración del Día del Maestro; también coincidirán el 22 de septiembre en un acto de las CTA en La Plata.

La estrategia provincial apunta a consolidar a Kicillof como referente bonaerense capaz de dialogar con sectores rurales y del centro político. El gobernador busca “perforar las fronteras del kirchnerismo” y proyectarse como una renovación del peronismo rumbo a 2027.

Los intendentes: impulso clave, pero con reparos

La maquinaria municipal fue el motor del resultado: Fuerza Patria ganó en más de 100 de los 135 municipios bonaerenses, lo que asegura a partir de diciembre quorum propio en el Senado provincial y refuerza la primera minoría en Diputados. Pese a la disposición declarada a colaborar para octubre, los intendentes exhiben cautela: la campaña provincial demandó esfuerzos y recursos significativos y algunos líderes admiten desgaste por el desdoblamiento electoral.

La jefa comunal de Quilmes, Mayra Mendoza, señaló que hubiera preferido una sola elección por la carga logística: “para octubre, junto con la elección de legisladores nacionales, la situación económica del país y las medidas de ajuste de este modelo, iban a tener aún más evidencias y hacíamos este mismo trabajo —es decir la campaña— una sola vez con un solo mensaje y una sola elección”, dijo Mendoza.

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, advirtió sobre el desgaste de la militancia: “Me preocupa hacer elecciones cada dos años, es muy desgastante. Nadie piensa en los que hacen la campaña.” Aun así, reconoció que el malestar suele superarse y que “después de unos días se pasa, se ponen todos a trabajar y ya está”.

Tensiones internas y logística compartida

No faltaron tensiones políticas internas: el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, remarcó que Kicillof no tuvo control total en el armado de las listas nacionales: “Aportamos candidatos que nos solicitaron pero no participamos de la mesa de discusión”, dijo Bianco. Ese dato subraya que las decisiones de campaña —spots, logística y comunicación— serán, por ahora, compartidas.

Este jueves, Kicillof volvió a recorrer la provincia y en un acto público agradeció a los intendentes: “Le quiero agradecer a los intendentes por los impresionantes triunfos electorales en la provincia de Buenos Aires. Es por su trabajo, por lo que ustedes hacen, pero cuenten siempre con que el gobierno provincial va a tener una escucha para cada uno de los territorios”, dijo en presencia de Alberto Gelené (Las Flores); Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita); y Héctor Olivera (Tordillo), entre otros jefes comunales que salieron victoriosos en los comicios del domingo.

También vaticinó una continuidad hacia octubre: “Acabamos de ganar una elección por afano, por paliza, pero no nos agrandamos... Vamos camino a octubre esperando esos cambios”, sostuvo.