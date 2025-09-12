Provincias Unidas le marca la cancha a Milei con duras críticas desde Córdoba
Desde Río Cuarto, los gobernadores exigen fondos, diálogo real y respeto. “No vamos a posar para la foto”, dispararon. Durísimo contra Milei.Política12 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
Los gobernadores de Provincias Unidas se reunieron en Río Cuarto y enviaron un mensaje directo a la Casa Rosada: reclamos por fondos, vetos a leyes clave y la falta de diálogo real con el presidente Javier Milei. El tono fue tajante, el escenario contundente y el mensaje: el interior productivo está de pie.
La cumbre federal que encendió las alarmas en Casa Rosada
Desde la Sociedad Rural de Río Cuarto, los mandatarios provinciales de Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Jujuy —y con el respaldo de Chubut— se mostraron unidos en un mismo reclamo: fin al ajuste “a los hachazos” y respeto por el federalismo. En el centro del malestar: el veto presidencial a la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), clave para las arcas provinciales.
"Todos nuestros gobernadores tienen equilibrio fiscal, pero no hecho a los hachazos como el del Gobierno nacional”, disparó Juan Schiaretti, exgobernador cordobés y actual candidato a diputado. Y agregó: “Milei ya no es lo nuevo; lo nuevo es Provincias Unidas”.
Llaryora: "No queremos otra frustración para Argentina"
El gobernador anfitrión, Martín Llaryora, fue directo al hueso. Apuntó al modelo económico libertario y cuestionó los recortes a fondos sensibles como los destinados a universidades, discapacidad y el Hospital Garrahan.
“El de Javier Milei es un gobierno cruel que no fija prioridades”, sentenció. También reclamó la eliminación total de las retenciones y advirtió que están construyendo “un proyecto nuevo, sensato y con futuro”.
Valdés: “Estoy cansado de que nos atiendan funcionarios de tercera”
Desde Corrientes, el radical Gustavo Valdés no se quedó atrás. Criticó la falta de respuesta por parte del Ejecutivo nacional y pidió que las provincias sean escuchadas.
“Estoy cansado de ir a Buenos Aires como gobernador y que me atiendan funcionarios de tercera línea. No prestan atención cuando expongo las problemáticas de Corrientes”, reclamó. Y fue categórico: “No vamos a posar para una foto por motivos electorales”.
Pullaro: “Cuidamos la paz social mientras la Nación ajusta”
Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, reforzó la idea de que Provincias Unidas es mucho más que una alianza electoral: “Es un frente de gestión”. Según él, el espacio representa una agenda concreta basada en producción, energía y desarrollo.
“Si hay paz social es porque los gobernadores hemos cuidado a la gente. Este frente va a construir la primera minoría y va a poner al próximo presidente de Argentina”, aseguró.
Sadir y Torres también dijeron lo suyo
Carlos Sadir, gobernador de Jujuy, fue crítico con los vetos del Gobierno a leyes de impacto social: “Tenemos equilibrio fiscal, pero con sensibilidad. Vamos a sostener la ley de ATN y hacer caer el veto”.
Por su parte, Ignacio “Nacho” Torres, desde Chubut, respaldó la cumbre y convocó a sus pares a seguir articulando una agenda federal: “Estamos discutiendo lo importante: una agenda de desarrollo. Provincias Unidas representa eso”.
Provincias Unidas no solo se diferencia por sus críticas, sino por la narrativa que busca instalar: gestión con producción, equilibrio fiscal con humanidad y, sobre todo, una representación real del interior del país. Schiaretti lo sintetizó en una frase que resonó fuerte en el auditorio de la Sociedad Rural: “Somos la expresión del interior productivo”.
