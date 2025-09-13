Insólito giro en Bahía Blanca: concejal electa por LLA anunció que no se sumará al bloque libertario

Gisela Caputo renovó su banca tras integrar la lista violeta, pero confirmó que seguirá en Pro. La decisión generó polémica en redes.

Política13 de septiembre de 2025
Gisela Caputo
Gisela Caputo, concejal bahiense del PRO.

La concejal de Bahía Blanca, Gisela Caputo, renovó su banca tras la victoria de la boleta violeta encabezada por Franca Grippo, que obtuvo más del 46% de los votos frente a Fuerza Patria, del intendente Federico Susbielles. Sin embargo, Caputo aclaró: “No me afilié a LLA, no hay fusión y lo más probable es que en el Concejo Deliberante tengamos el bloque de Pro”.

“Mantenemos nuestra unidad. Pro sigue siendo un partido dentro de la alianza, pero no somos lo mismo”, explicó la edil en diálogo con La Brújula. Caputo, que responde políticamente a Cristian Ritondo, confirmó que, aunque el acuerdo con los libertarios se mantiene, su espacio seguirá dentro del bloque amarillo o, eventualmente, conformará un interbloque con LLA.


Provincias UnidasProvincias Unidas le marca la cancha a Milei con duras críticas desde Córdoba

La decisión generó repercusión inmediata en redes sociales. Usuarios criticaron duramente a la edil. “Gisela Caputo entró con La Libertad Avanza y ganó. Ahora, 48 horas después anuncia que nunca fue libertaria y no se suma al bloque de LLA. Otro gran éxito del armador Pareja”, publicó Elbuni.

Otras cuentas, como TraductorTeAma, Pregonero y La Pistarini, coincidieron en calificar el movimiento de Caputo como un “giro inesperado” apenas dos días después de los comicios.

Gisela Caputo y RitondoCaputo responde al referente amarillo, Cristian Ritondo.

Victorias aisladas de LLA en la Sexta Sección

Pese a la polémica, Bahía Blanca fue uno de los pocos distritos donde los libertarios lograron un triunfo: Oscar Liberman superó al peronismo por 41% a 34%. Junto a la quinta sección, liderada por Guillermo Montenegro, fueron las únicas circunscripciones con victoria para LLA.

"En Bahía Blanca hicimos una excelente elección, ganamos muy bien, es lo más importante. Lo más importante son las ideas que vamos a defender. Después, la forma, si es todos en un mismo bloque o si es un interbloque, es algo que se va a discutir", dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en TN ante una pregunta por los dichos de Caputo.

La funcionaria agregó que el tema de si la alianza para las elecciones implicará un solo bloque en los espacios legislativos "es algo que todavía no se ha conversado".

