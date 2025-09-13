Insólito giro en Bahía Blanca: concejal electa por LLA anunció que no se sumará al bloque libertario

La concejal de Bahía Blanca, Gisela Caputo, renovó su banca tras la victoria de la boleta violeta encabezada por Franca Grippo, que obtuvo más del 46% de los votos frente a Fuerza Patria, del intendente Federico Susbielles. Sin embargo, Caputo aclaró: “No me afilié a LLA, no hay fusión y lo más probable es que en el Concejo Deliberante tengamos el bloque de Pro”.

“Mantenemos nuestra unidad. Pro sigue siendo un partido dentro de la alianza, pero no somos lo mismo”, explicó la edil en diálogo con La Brújula. Caputo, que responde políticamente a Cristian Ritondo, confirmó que, aunque el acuerdo con los libertarios se mantiene, su espacio seguirá dentro del bloque amarillo o, eventualmente, conformará un interbloque con LLA.







Esta es gisela caputo

Se metió en una lista de la libertad avanza y gano

Ahora 48 horas después anuncia que nunca fue libertaria y que no se suma al bloque de LLA



Otro gran éxito del gran armador pareja jsjs pic.twitter.com/dA7J8LwX3e — ElBuni (@therealbuni) September 10, 2025

La decisión generó repercusión inmediata en redes sociales. Usuarios criticaron duramente a la edil. “Gisela Caputo entró con La Libertad Avanza y ganó. Ahora, 48 horas después anuncia que nunca fue libertaria y no se suma al bloque de LLA. Otro gran éxito del armador Pareja”, publicó Elbuni.

Otras cuentas, como TraductorTeAma, Pregonero y La Pistarini, coincidieron en calificar el movimiento de Caputo como un “giro inesperado” apenas dos días después de los comicios.

Caputo responde al referente amarillo, Cristian Ritondo.

Victorias aisladas de LLA en la Sexta Sección

Pese a la polémica, Bahía Blanca fue uno de los pocos distritos donde los libertarios lograron un triunfo: Oscar Liberman superó al peronismo por 41% a 34%. Junto a la quinta sección, liderada por Guillermo Montenegro, fueron las únicas circunscripciones con victoria para LLA.

"En Bahía Blanca hicimos una excelente elección, ganamos muy bien, es lo más importante. Lo más importante son las ideas que vamos a defender. Después, la forma, si es todos en un mismo bloque o si es un interbloque, es algo que se va a discutir", dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en TN ante una pregunta por los dichos de Caputo.

La funcionaria agregó que el tema de si la alianza para las elecciones implicará un solo bloque en los espacios legislativos "es algo que todavía no se ha conversado".