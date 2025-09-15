En el Complejo Municipal de Piletas Climatizadas “Presidente Néstor Kirchner” quedó inaugurada la propuesta “Técnicas de remo en canoa para personas con diagnóstico de cáncer de mama”, una iniciativa que apunta a la recuperación física y emocional de pacientes oncológicos.

La actividad se realiza en el predio de la Laguna San Antonio todos los sábados de 10 a 12 horas y está dirigida a personas operadas de cáncer de mama que atraviesan tratamiento. La propuesta es impulsada por la Unidad Oncológica Marilú Conte, en articulación con la Escuela Municipal de Canotaje bajo la coordinación del profesor Omar Pasos, con el respaldo del Hospital Municipal Eva Perón y la Dirección General de Deportes.

El Dr. Germán Poimán, responsable de la Unidad Oncológica, destacó que esta práctica ayuda a la recuperación al favorecer la movilidad, reducir el riesgo de linfedema y aportar beneficios emocionales, fortaleciendo la autoestima, las redes de apoyo y la calidad de vida durante el proceso de tratamiento.

Por su parte, el intendente Julio César Marini agradeció el compromiso del equipo de salud y de las áreas municipales, además de reconocer a José González Cutre y María Jacobé, propietarios del predio donde se desarrolla la actividad.

Gimnastas juarenses clasificadas a la Final Nacional

El deporte juarense también celebra en el ámbito competitivo: alumnas de la Escuela Municipal de Gimnasia Artística y del Club Loma Negra de Barker participaron de la Final Provincial que se disputó en Aguas Verdes y lograron destacarse con resultados sobresalientes.

El viernes, Juana Lorenzo obtuvo el 3º puesto en la Categoría Mayor, Nivel USAG 2, lo que le permitió clasificar a la Final Nacional que tendrá lugar en Rosario. Ese día también compitieron Delfina Stafieri y Brisa Matías.

En tanto, el sábado se destacó Aylen Santellán, del Club Loma Negra, quien se consagró Campeona Provincial en la Categoría USAG1 Mayor, asegurando su lugar en la instancia nacional.

Otra representante de la Escuela Municipal, Martina Barrientos, alcanzó el 5º puesto en la Categoría Juvenil USAG B1 y también clasificó al Nacional. A su vez, Camila Romano y Emilia González, del Club Loma Negra, se ubicaron en el 6º lugar y lograron la misma clasificación.

También participaron las gimnastas Pía Lamas e Indiana Alfaro por la Escuela Municipal, y Pilar Rodríguez Bartel por el Club Loma Negra. La competencia continúa con la participación de Uma Gómez, Rihanna Mateo, Bianca Quinteros, Juana Dicroce y Zahira Madrid.

El intendente Julio César Marini recibió a las jóvenes deportistas junto a familiares, amistades y profesoras, acompañado por el director de Deportes Luciano Silva y los concejales César Marini y Gustavo Lorenzo, resaltando el orgullo que genera en el distrito la proyección nacional de sus atletas.