José C. Paz festival de chamamé, defensa de la educación y un fuerte mensaje por la democracia

La Municipalidad de José C. Paz fue anfitriona de la cuarta edición del festival “Chamamé para mi gente”, un encuentro que volvió a posicionarse como uno de los eventos culturales más esperados por vecinos y amantes de este género musical.

La celebración se desarrolló en el Centro Tradicionalista “El Fiador”, desde las 10 de la mañana, en un ambiente de tradición y encuentro familiar. El intendente Mario Ishii acompañó la jornada junto al secretario de Gobierno Pablo Mansilla y el concejal Juan Manuel Mansilla, reforzando el compromiso del municipio con la cultura y el fortalecimiento de los lazos comunitarios.

En el escenario del quincho del Fiador se presentaron artistas locales y nacionales como Alan Maidana, Raúl Ramírez, Damián Ayala, Los Desertores y Los Hijos de los Barrios, quienes fueron los encargados de cerrar la jornada. La entrada fue libre y gratuita, en línea con la política municipal de ofrecer propuestas accesibles, y el evento se destacó por ser 100% libre de alcohol, fomentando un clima de convivencia familiar.

El chamamé ocupa un lugar central en la identidad cultural del distrito, dada la gran cantidad de habitantes con raíces en provincias del Litoral, lo que convierte a este tipo de celebraciones en una reafirmación de la historia y las tradiciones.

El valor de la democracia

Por otro lado, Ishii se expresó en sus redes sociales por el Día Internacional de la Democracia, destacando que se trata de un valor fundamental que une a la sociedad.

“Es responsabilidad de todos seguir construyendo este sistema en el que cada voz cuenta y cada derecho importa, y defenderlo con participación y respeto”, escribió el intendente paceño, reafirmando su postura de fortalecer las instituciones y los derechos ciudadanos.

Críticas al veto presidencial y defensa de la educación

En el marco de la discusión nacional sobre el financiamiento universitario, Mario Ishii fue contundente en su rechazo al veto presidencial que recortó fondos destinados a las universidades públicas.

“Como Intendente y Secretario Ejecutivo de las Ciudades del Aprendizaje de UNESCO para Latinoamérica no puedo callar frente a este veto presidencial. Sacar fondos a las universidades es una tremenda irresponsabilidad ya que significa dejar a miles de estudiantes sin oportunidades”, expresó.

Ishii remarcó que la educación no es un gasto sino la mejor inversión para el desarrollo del país:

“Lo digo con la experiencia de haber fundado gran parte de mi gestión sobre las bases de la educación, impulsando proyectos y construyendo una Universidad y Facultades, donde hoy miles de personas estudian convirtiéndose en profesionales”, señaló.

El jefe comunal sostuvo que quitar recursos al sistema universitario “rompe con el derecho humano básico de acceder a la educación y condena al país a un atraso profundo”. Y concluyó: “Hoy me pongo del lado de cada pibe y piba que sueña con progresar y con darle un futuro distinto a la Argentina. La educación no es un gasto, es la única llave que abre puertas al crecimiento y a la esperanza”.