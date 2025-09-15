Ishii: “Celebramos nuestra cultura, en José C. Paz seguimos trabajando juntos”
El intendente participó de la cuarta edición de “Chamamé para mi gente”, reafirmó el valor de la democracia y cuestionó el recorte de fondos a las universidades.Municipales15 de septiembre de 2025Andrés Montero
La Municipalidad de José C. Paz fue anfitriona de la cuarta edición del festival “Chamamé para mi gente”, un encuentro que volvió a posicionarse como uno de los eventos culturales más esperados por vecinos y amantes de este género musical.
La celebración se desarrolló en el Centro Tradicionalista “El Fiador”, desde las 10 de la mañana, en un ambiente de tradición y encuentro familiar. El intendente Mario Ishii acompañó la jornada junto al secretario de Gobierno Pablo Mansilla y el concejal Juan Manuel Mansilla, reforzando el compromiso del municipio con la cultura y el fortalecimiento de los lazos comunitarios.
En el escenario del quincho del Fiador se presentaron artistas locales y nacionales como Alan Maidana, Raúl Ramírez, Damián Ayala, Los Desertores y Los Hijos de los Barrios, quienes fueron los encargados de cerrar la jornada. La entrada fue libre y gratuita, en línea con la política municipal de ofrecer propuestas accesibles, y el evento se destacó por ser 100% libre de alcohol, fomentando un clima de convivencia familiar.
El chamamé ocupa un lugar central en la identidad cultural del distrito, dada la gran cantidad de habitantes con raíces en provincias del Litoral, lo que convierte a este tipo de celebraciones en una reafirmación de la historia y las tradiciones.
El valor de la democracia
Por otro lado, Ishii se expresó en sus redes sociales por el Día Internacional de la Democracia, destacando que se trata de un valor fundamental que une a la sociedad.
“Es responsabilidad de todos seguir construyendo este sistema en el que cada voz cuenta y cada derecho importa, y defenderlo con participación y respeto”, escribió el intendente paceño, reafirmando su postura de fortalecer las instituciones y los derechos ciudadanos.
Críticas al veto presidencial y defensa de la educación
En el marco de la discusión nacional sobre el financiamiento universitario, Mario Ishii fue contundente en su rechazo al veto presidencial que recortó fondos destinados a las universidades públicas.
“Como Intendente y Secretario Ejecutivo de las Ciudades del Aprendizaje de UNESCO para Latinoamérica no puedo callar frente a este veto presidencial. Sacar fondos a las universidades es una tremenda irresponsabilidad ya que significa dejar a miles de estudiantes sin oportunidades”, expresó.
Ishii remarcó que la educación no es un gasto sino la mejor inversión para el desarrollo del país:
“Lo digo con la experiencia de haber fundado gran parte de mi gestión sobre las bases de la educación, impulsando proyectos y construyendo una Universidad y Facultades, donde hoy miles de personas estudian convirtiéndose en profesionales”, señaló.
El jefe comunal sostuvo que quitar recursos al sistema universitario “rompe con el derecho humano básico de acceder a la educación y condena al país a un atraso profundo”. Y concluyó: “Hoy me pongo del lado de cada pibe y piba que sueña con progresar y con darle un futuro distinto a la Argentina. La educación no es un gasto, es la única llave que abre puertas al crecimiento y a la esperanza”.
Balcarce: avances en salud, educación y niñez con iniciativas que fortalecen a la comunidad
El municipio anunció la renovación de equipos para el geriátrico “Dr. Ernesto L. Pinto”, acompañó una nueva edición de EducoAgro y celebró el noveno aniversario del “Club después del cole”.
Lanús impulsa mejoras en escuelas, plazas, parques y calles
El Municipio desarrolla trabajos en la Escuela Especial N°509, en la creación de un nuevo espacio verde en Monte Chingolo, en el Parque Lineal del Oeste, en la repavimentación de la Av. Hipólito Yrigoyen y en la mejora lumínica de distintos barrios.
Benito Juárez: remo terapéutico y logros deportivos que llenan de orgullo al distrito
El municipio inauguró una propuesta de remo terapéutico destinada a personas con cáncer de mama y celebró la clasificación de gimnastas locales a la Final Nacional de Gimnasia Artística en Rosario.
Chaves fortalece la seguridad y la cultura con aportes a bomberos y al Museo Histórico
La intendenta Lucía Gómez entregó un subsidio de 10 millones de pesos para la compra de una autobomba en De la Garma, mientras que avanza la construcción de una pérgola en el Museo Histórico.
Motivos, mensajes y emociones del voto bonaerense según la primera encuesta tras las elecciones
Una encuesta de la UBA analizó qué factores influyeron en el voto bonaerense y cómo se expresaron las emociones en las legislativas recientes.
De la victoria al recorte: el giro de Milei en Bahía Blanca
Milei redujo a la mitad el fondo de ayuda para Bahía Blanca tras el temporal, a una semana de ganar en la ciudad. Malestar y fuerte rechazo.
Encuesta agita el escenario electoral y redefine las preferencias
Un nuevo sondeo sobre la provincia de Córdoba muestra un escenario que pocos esperaban. Mirá quién lidera la intención de voto y cómo se reparten los indecisos. Todos los detalles.