Escándalo en la Andis: frenan intento de nulidad de los Kovalivker
La ONG Poder Ciudadano rechazó el planteo de los dueños de Suizo Argentina y la causa por presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad sigue en marcha.Política16 de septiembre de 2025Mariana Portilla
La Fundación Poder Ciudadano se opuso al pedido de nulidad presentado por los dueños del laboratorio Suizo Argentina, Eduardo, Jonathan y Emmanuel Kovalivker, en el expediente que investiga supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
El juez federal Sebastián Casanello había requerido la opinión de la organización, que actúa como querellante en la causa. Los Kovalivker argumentaron que el caso se inició a partir de audios obtenidos de forma ilegal, por lo que todo lo actuado debería anularse.
Sin embargo, para Poder Ciudadano ese planteo es “extemporáneo” y los audios cumplen “el estándar probatorio”, aunque deberán ser corroborados con otras pruebas, informó la periodista y abogada, Vanesa Petrillo.
El equipo jurídico de la ONG, encabezado por Hugo Wortman Jofré, remarcó que la investigación recién comienza y que no corresponde frenar el proceso en este punto.
El interés público por sobre la privacidad
En su presentación, Poder Ciudadano citó jurisprudencia y subrayó que “el interés público en la persecución de la corrupción se encuentra por encima de cualquier expectativa de privacidad del funcionario público”.
La defensa del ex titular de Andis, Diego Spagnuolo, también había pedido una prórroga para contestar el planteo de nulidad.
Diego Spagnuolo, "Lule" Menem, Karina Milei y Martín Menem.
La causa salpica a figuras de alto perfil: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; su asesor Eduardo “Lule” Menem y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
En paralelo, el juez Casanello denunció al jefe de sistemas de Suizo Argentina por presunto encubrimiento y falso testimonio, lo que suma tensión a la investigación.
Fuerza Patria combinará territorio y redes para enseñar a votar con la BUP
Kicillof definió estrategia con intendentes y los candidatos ajustaron lineamientos de campaña en el PJ, “para poner límites desde el Congreso al ajuste y la crueldad de Milei”.
La CGT se moviliza al Congreso contra los vetos de Milei
La central obrera marchará este miércoles junto a sindicatos, universidades y movimientos sociales. “Hay que prepararse más para el conflicto que para el diálogo”, advirtieron.
“Muy insuficiente”: Kicillof fulminó a Milei por el Presupuesto 2026
El gobernador acusó al Presidente de agravar la crisis, cuestionó el “falso superávit”, pidió diálogo institucional y advirtió sobre una “carnicería de empresas”.
Con la billetera en mano, Milei seduce a gobernadores
Milei giró $12.500 millones a provincias tras el veto a la ley de ATN. Busca reconstruir vínculos con gobernadores y asegurar votos en el Congreso.
De la victoria al recorte: el giro de Milei en Bahía Blanca
Milei redujo a la mitad el fondo de ayuda para Bahía Blanca tras el temporal, a una semana de ganar en la ciudad. Malestar y fuerte rechazo.
Kovarsky relativizó el peso del agro en la victoria del peronismo
El análisis del presidente de Carbap sacudió la lectura electoral en Buenos Aires. “El campo no define elecciones”, disparó tras la victoria de Fuerza Patria.
Encuesta agita el escenario electoral y redefine las preferencias
Un nuevo sondeo sobre la provincia de Córdoba muestra un escenario que pocos esperaban. Mirá quién lidera la intención de voto y cómo se reparten los indecisos. Todos los detalles.