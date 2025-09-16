Cómo votar con la Boleta Única de Papel el 26 de octubre
Guía completa de la Boleta Única de Papel (BUP) y el paso a paso para emitir tu voto correctamente en las elecciones legislativas del domingo 26.Argentina16 de septiembre de 2025Pamela Orellana
El domingo 26 de octubre, Argentina vivirá un hecho histórico: por primera vez a nivel nacional se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP) en una elección. La medida, reglamentada en 2024 mediante el Decreto 1049, busca simplificar el voto y reducir errores, aunque requiere que los ciudadanos conozcan bien el procedimiento para que su sufragio sea válido.
Qué es la BUP y cómo está organizada
La Boleta Única de Papel contiene en una sola planilla a todos los candidatos, categorías de cargos y partidos habilitados en la votación. Según el diseño aprobado por la Cámara Nacional Electoral (CNE):
- Las agrupaciones políticas se presentan en columnas verticales, mientras que los cargos están organizados en filas horizontales.
- Los candidatos a senadores nacionales incluyen nombre, apellido y fotografía a color.
- Para los diputados nacionales, al menos los cinco primeros nombres de la nómina aparecen en la boleta.
- El encabezado indica fecha de la elección, distrito y circuito, y el dorso cuenta con espacio para la firma del Presidente de Mesa y la identificación del tipo y fecha de elección.
- Sobre la imagen de cada candidato hay un casillero en blanco para marcar, permitiendo seleccionar solo una opción por categoría.
El modelo final de cada boleta dependerá de la cantidad de representantes que deban votar los electores de cada provincia.
Paso a paso para votar correctamente
Emitir el voto con la BUP es sencillo, pero es clave cumplir ciertos pasos para evitar que el sufragio sea anulado o cantado:
- El elector debe identificarse con DNI en su mesa.
- El presidente de mesa entrega la BUP y un bolígrafo.
- En la cabina de votación, el votante marca los casilleros según su preferencia.
- Tras seleccionar, se debe doblar la boleta siguiendo las instrucciones del dorso.
- Finalmente, se introduce la boleta en la urna y se firma el padrón.
Claves para un voto válido
- La BUP debe llevar la firma del presidente de mesa en el dorso.
- Solo se puede marcar un casillero por categoría.
- Si no se marca ningún recuadro, el voto será en blanco.
- Si se marcan dos o más opciones en la misma categoría o se escribe fuera del casillero, el voto será nulo.
- Boletas rotas o marcadas incorrectamente también se consideran inválidas.
Simulador online: práctica antes del día de la elección
Para evitar errores, la CNE y el Gobierno habilitaron un simulador online que permite practicar el paso a paso. Los pasos son:
- Ingresar al simulador oficial de la CNE ingresando a este enlace.
- Seleccionar el distrito electoral, por ejemplo, Buenos Aires.
- Visualizar la boleta de prueba con partidos y candidatos ficticios.
- Elegir la opción deseada haciendo clic en el casillero; el cursor se transforma en lapicera.
- Confirmar el voto haciendo clic en "Validar". El sistema mostrará un cartel de "voto válido" si se seleccionó correctamente un casillero, o "voto nulo" si se marcaron dos opciones o se hizo fuera del recuadro correspondiente.
El domingo 26 de octubre, los votantes deberán acudir a su mesa asignada entre las 8 y las 18 horas, presentar su DNI y recibir la Boleta Única de Papel (BUP) junto con un bolígrafo para elegir a sus representantes nacionales. Ese día se renovará la mitad de la Cámara de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 bancas).
