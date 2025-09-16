“Tengan la decencia de leer”: el reto del Gobierno a la oposición
Tras la cadena nacional de Milei, el Gobierno desafió a la oposición: “Debatan con madurez”. Adorni también cruzó a Kreplak. Todos los detalles.Política16 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
Menos de 24 horas después de la cadena nacional de Javier Milei, el Gobierno salió a desafiar a la oposición para que dé un debate “serio y adulto” sobre el proyecto de Presupuesto 2026. “Tengan la decencia de leer el proyecto y sentarse a discutirlo”, reclamó este martes el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.
El mensaje se dio en el primer contacto con la prensa tras el revés electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.
Los números que defendió el Ejecutivo
Adorni repasó algunos de los aumentos previstos en el Presupuesto que Milei había anunciado:
- 8% en educación
- 17% en salud
- 5% en jubilaciones
- 5% en pensiones
Además, detalló que se destinarán $4,8 billones a universidades y subrayó que el 85% de los recursos estarán enfocados en el área de Capital Humano.
“Los aumentos son por encima de la inflación proyectada del 14%. Buscamos asegurar equilibrio fiscal para que no haya inflación en la República Argentina”, afirmó.
Cruce con Nicolás Kreplak
En medio de la conferencia, Adorni apuntó contra un mensaje en X publicado por Nicolás Kreplak, secretario de Salud bonaerense.
“Puso un tuit errático donde especifica que el aumento anunciado en salud sería marginal por la inflación. Bueno, no: es un aumento real”, respondió el vocero.
El pedido de un debate “adulto y maduro”
El funcionario aprovechó el escenario para enviar un mensaje directo al Congreso, que volverá a discutir un Presupuesto después de dos años de prórrogas. “No desperdiciemos esta oportunidad única”, pidió Adorni.
Y agregó: “Sería bueno que quienes integran las Cámaras debatan esto con seriedad, leyendo el proyecto. La ley marca el 15 de septiembre para presentarlo y tener tiempo para discutirlo. Históricamente no se le ha dado la relevancia que merece: es la hoja de ruta del Gobierno para gastar”.
Con guiño a Milei, el PRO apoyó el Presupuesto 2026
Milei lanzó el Presupuesto 2026 y usó una histórica frase de Macri: “Lo peor ya pasó”. El PRO salió a respaldarlo con un fuerte mensaje. Todos los detalles.
Toman colegios y facultades por el veto de Milei al financiamiento
La bronca estudiantil crece: tomaron el Colegio Nacional de Buenos Aires y otras facultades. Se viene una marcha masiva al Congreso con apoyo sindical y cese total de actividades.
La mesa bonaerense de LLA defiende el presupuesto de Milei con slogan renovado
Tras la cadena de Milei, Espert, Santilli y Pareja respaldaron el Presupuesto 2026; la mesa bonaerense redefinió campaña y adoptó nuevo lema.
Fuerza Patria combinará territorio y redes para enseñar a votar con la BUP
Kicillof definió estrategia con intendentes y los candidatos ajustaron lineamientos de campaña en el PJ, “para poner límites desde el Congreso al ajuste y la crueldad de Milei”.
Encuesta agita el escenario electoral y redefine las preferencias
Un nuevo sondeo sobre la provincia de Córdoba muestra un escenario que pocos esperaban. Mirá quién lidera la intención de voto y cómo se reparten los indecisos. Todos los detalles.
Entrevista GLP. Durísimo revés electoral para Esteban Sanzio en Baradero: “Hizo las cosas mal y no le importa el vecino”
La derrota de Sanzio dejó al descubierto el profundo rechazo ciudadano hacia una gestión señalada por incoherencia política y falta de transparencia en el manejo del gasto público. Con funcionarios que "perdieron presencia en las calles y sensibilidad social", el intendente quedó apuntado por liderar un gobierno que "poco entiende y poco hace por el vecino".
¿Qué dice la primera encuesta en la Provincia tras el triunfo del peronismo?
El peronismo revierte la tendencia y lidera en Buenos Aires. Taiana saca ventaja y pone en jaque el proyecto electoral de Milei. Todos los números.