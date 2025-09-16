“Tengan la decencia de leer”: el reto del Gobierno a la oposición

Tras la cadena nacional de Milei, el Gobierno desafió a la oposición: “Debatan con madurez”. Adorni también cruzó a Kreplak. Todos los detalles.

Política16 de septiembre de 2025Juan Manuel VillarrealJuan Manuel Villarreal
Adorni
Gobierno desafió a la oposición por el Presupuesto 2026

Menos de 24 horas después de la cadena nacional de Javier Milei, el Gobierno salió a desafiar a la oposición para que dé un debate “serio y adulto” sobre el proyecto de Presupuesto 2026. “Tengan la decencia de leer el proyecto y sentarse a discutirlo”, reclamó este martes el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

Axel Kicillof“Muy insuficiente”: Kicillof fulminó a Milei por el Presupuesto 2026

El mensaje se dio en el primer contacto con la prensa tras el revés electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Los números que defendió el Ejecutivo

Adorni repasó algunos de los aumentos previstos en el Presupuesto que Milei había anunciado:

  • 8% en educación
  • 17% en salud
  • 5% en jubilaciones
  • 5% en pensiones

Además, detalló que se destinarán $4,8 billones a universidades y subrayó que el 85% de los recursos estarán enfocados en el área de Capital Humano.

“Los aumentos son por encima de la inflación proyectada del 14%. Buscamos asegurar equilibrio fiscal para que no haya inflación en la República Argentina”, afirmó.

Cruce con Nicolás Kreplak

En medio de la conferencia, Adorni apuntó contra un mensaje en X publicado por Nicolás Kreplak, secretario de Salud bonaerense.

X Kreplak

“Puso un tuit errático donde especifica que el aumento anunciado en salud sería marginal por la inflación. Bueno, no: es un aumento real”, respondió el vocero.

El pedido de un debate “adulto y maduro”

El funcionario aprovechó el escenario para enviar un mensaje directo al Congreso, que volverá a discutir un Presupuesto después de dos años de prórrogas. “No desperdiciemos esta oportunidad única”, pidió Adorni.

Macri ProCon guiño a Milei, el PRO apoyó el Presupuesto 2026

Y agregó: “Sería bueno que quienes integran las Cámaras debatan esto con seriedad, leyendo el proyecto. La ley marca el 15 de septiembre para presentarlo y tener tiempo para discutirlo. Históricamente no se le ha dado la relevancia que merece: es la hoja de ruta del Gobierno para gastar”.

Tras el triunfo de Fuerza Patria en Provincia, ¿cree que Axel Kicillof se convierte en el líder del peronismo a nivel nacional?

Si

No

No sabe

