“Tengan la decencia de leer”: el reto del Gobierno a la oposición

Menos de 24 horas después de la cadena nacional de Javier Milei, el Gobierno salió a desafiar a la oposición para que dé un debate “serio y adulto” sobre el proyecto de Presupuesto 2026. “Tengan la decencia de leer el proyecto y sentarse a discutirlo”, reclamó este martes el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

El mensaje se dio en el primer contacto con la prensa tras el revés electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Los números que defendió el Ejecutivo

Adorni repasó algunos de los aumentos previstos en el Presupuesto que Milei había anunciado:

8% en educación

17% en salud

5% en jubilaciones

5% en pensiones

Además, detalló que se destinarán $4,8 billones a universidades y subrayó que el 85% de los recursos estarán enfocados en el área de Capital Humano.

“Los aumentos son por encima de la inflación proyectada del 14%. Buscamos asegurar equilibrio fiscal para que no haya inflación en la República Argentina”, afirmó.

Cruce con Nicolás Kreplak

En medio de la conferencia, Adorni apuntó contra un mensaje en X publicado por Nicolás Kreplak, secretario de Salud bonaerense.

“Puso un tuit errático donde especifica que el aumento anunciado en salud sería marginal por la inflación. Bueno, no: es un aumento real”, respondió el vocero.

El pedido de un debate “adulto y maduro”

El funcionario aprovechó el escenario para enviar un mensaje directo al Congreso, que volverá a discutir un Presupuesto después de dos años de prórrogas. “No desperdiciemos esta oportunidad única”, pidió Adorni.

Y agregó: “Sería bueno que quienes integran las Cámaras debatan esto con seriedad, leyendo el proyecto. La ley marca el 15 de septiembre para presentarlo y tener tiempo para discutirlo. Históricamente no se le ha dado la relevancia que merece: es la hoja de ruta del Gobierno para gastar”.