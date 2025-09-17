Caputo descartó comprar dólares y dejó dudas sobre la deuda

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a utilizar la red social X para responder inquietudes sobre la situación financiera del país. En medio de la volatilidad cambiaria, afirmó que el Tesoro no comprará más dólares al precio actual, aunque evitó precisar cómo afrontará los vencimientos de deuda que suman u$s 8.100 millones hasta enero.

La consulta en redes y la respuesta oficial

Un usuario le preguntó directamente cómo planea el Gobierno cumplir con los compromisos en moneda extranjera, teniendo en cuenta que el Banco Central apenas dispone de u$s 1.100 millones en reservas.

Caputo contestó: “Buena pregunta. En el equipo económico siempre trabajamos pensando en los escenarios no deseados. Esta no es la excepción. Hace meses que estamos trabajando en diferentes alternativas. Como siempre, solo anunciaremos algo cuando sepamos que está concretado. Pero demás está decirte que vamos a honrar todas las deudas, como lo hemos venido haciendo desde que asumimos, aún con muchos menos recursos que ahora”.

Los vencimientos en la mira del mercado

El calendario de deuda representa un fuerte desafío para la gestión de Javier Milei: entre septiembre y enero vencen compromisos por u$s 8.100 millones, contra un colchón de dólares muy limitado.

Este descalce preocupa a inversores y analistas, que siguen de cerca las señales del equipo económico. Mientras el escenario más pesimista contempla la posibilidad de un default, en el mercado consideran más probable que el Gobierno logre una salida negociada para cubrir los pagos.

Entre la presión financiera y las elecciones

Los analistas sostienen que el resultado de las elecciones de octubre será determinante para definir el rumbo financiero. Un triunfo oficialista podría abrir la puerta a un regreso a los mercados de crédito y reducir el riesgo país. En cambio, la falta de definiciones concretas aumenta la tensión en un contexto de reservas escasas y alta demanda de dólares.