Este sábado, militantes y dirigentes del peronismo se movilizarán a San José 1111, la residencia de Cristina Fernández de Kirchner, por los 100 días de su detención domiciliaria tras la ratificación de la condena en la causa Vialidad.

La convocatoria, organizada por el Partido Justicialista y La Cámpora, se enmarca en la campaña “Argentina con Cristina” y busca transformar la fecha en un acto de respaldo a la principal figura opositora a Javier Milei.

“El compromiso de los presentes se centró en continuar con la campaña nacional Argentina con Cristina, profundizando acciones relacionadas con la condena ilegítima y proscriptiva contra la presidenta del PJ”, señalaron desde el espacio.

Entre los dirigentes confirmados figuran Guillermo Moreno, Mayra Mendoza, Teresa García, Vanesa Siley, Oscar Parrilli, Felipe Solá, Lucía Cámpora, Carlos Castagneto, Daniel Catalano, Natalia Zaracho, Luis D’Elía, Leopoldo Moreau, Marisa Fassi, Fernando Raitelli y Horacio Pietragalla.

San José 1111, el nuevo símbolo kirchnerista

El domicilio de Cristina Kirchner en el barrio de Constitución se convirtió en el nuevo punto de encuentro de la militancia. Desde allí, la ex presidenta recibió en los últimos días a candidatos de Fuerza Patria, como Mariano Recalde, Ana Arias, Itai Hagman y Lucía Cámpora, además del ex gobernador Juan Manuel Urtubey y el postulante Jorge Taiana.

La residencia, bautizada por la militancia como “la casa de resistencia”, se consolidó como escenario de actos y vigilias desde el inicio de su arresto domiciliario.

En paralelo a la marcha por los 100 días, el kirchnerismo avanza con la organización de la Caravana Nacional “Leales de corazón”, prevista para el 17 de octubre, Día de la Lealtad peronista y a nueve días de las elecciones nacionales.

La movilización tendrá un formato de peregrinación, con 12 puntos de salida en el Gran Buenos Aires, uno por cada año de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.