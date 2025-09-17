Sturzenegger pidió a diputados "no caer en el juego K"
Diputados debaten decretos y vetos de Milei en una sesión clave: Federico Sturzenegger presiona para que no “le hagan el juego al kirchnerismo”.Política17 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
En la previa de una jornada caliente en el Congreso, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, lanzó un fuerte mensaje a los legisladores no kirchneristas para que no avalen la derogación de decretos del presidente Javier Milei. “No le hagan el juego al kirchnerismo y a sus cajas”, advirtió.
Qué se vota en Diputados
La sesión está convocada para este miércoles a las 13 en la Cámara baja. La oposición buscará rechazar cuatro decretos firmados por Milei, tres de ellos vinculados a facultades delegadas:
- Decreto 396/25: transforma el INA y fusiona el INPRES con el SEGEMAR.
- Decreto 383/25: amplía facultades de la Policía Federal Argentina.
- Decreto 445/25: modifica la Agencia Nacional de Materiales Controlados.
- DNU 62/25: introduce cambios en terapias de hormonización de la Ley de Identidad de Género.
El argumento del Gobierno
Sturzenegger defendió las normativas cuestionadas y apuntó contra el kirchnerismo. “Los organismos descentralizados se usaron como cajas para recaudar, arancelando trámites mientras se expandían sus estructuras. La centralización elimina duplicaciones administrativas sin afectar funciones esenciales”, señaló.
El ministro agregó: “Entiendo que hay una puja política, pero el contribuyente no debiera ser rehén de esa disputa”.
La pulseada por Garrahan y universidades
Además de los decretos, la oposición intentará revertir los vetos presidenciales a la Ley de Emergencia Pediátrica y de Residencias, conocida como Ley Garrahan, y a la ley de financiamiento universitario. Ambas iniciativas habían obtenido amplio respaldo en Diputados, superando incluso las mayorías necesarias.
El proyecto Garrahan contó con 159 votos a favor, 67 en contra y 4 abstenciones, mientras que la ley universitaria cosechó 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones, quedando a un solo voto de la mayoría calificada.
La estrategia de Milei y la presión social
El oficialismo reconoce que la sesión será “difícil” y trabaja contrarreloj para retener apoyos. Sin embargo, la oposición confía en la presión de la marcha convocada en las afueras del Congreso, respaldada por la CGT, las CTA y el gobernador bonaerense Axel Kicillof.
En paralelo, Milei anunció que el Presupuesto 2026 incluirá aumentos por encima de la inflación en áreas sensibles: 5% real para jubilaciones, 17% en salud, 8% en educación y 4,8 billones de pesos destinados a universidades. La oposición interpreta esta jugada como un intento de dividir votos y frenar la caída de los vetos.
El resultado en manos de indecisos
Para insistir con la promulgación de las leyes, la oposición necesita alcanzar dos tercios de los votos. La definición está en manos de unos 30 diputados que se ausentaron o se abstuvieron en votaciones anteriores, muchos de ellos alineados con gobernadores.
El oficialismo y la oposición llegan a la sesión midiendo cada poroto, en un Congreso que vuelve a convertirse en el epicentro de la pulseada política del año.
