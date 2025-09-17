Sujarchuk presentó su libro “Mañana es Hoy”

El intendente de Escobar y presidente del Instituto de Innovación Digital, Ariel Sujarchuk, presentó en el Museo Malba su primer libro titulado “Mañana es hoy. Alianzas para una ciudadanía digital inteligente” (Editorial Planeta). La obra plantea un análisis sobre el impacto de la inteligencia artificial en la vida cotidiana y en la construcción de un futuro inclusivo y sostenible.

Durante la presentación, que reunió a más de 200 referentes de la innovación y la tecnología, la academia, la industria, el desarrollo empresarial y las organizaciones gubernamentales, Sujarchuk dialogó de manera distendida con el escritor Santi Siri. La conducción del encuentro estuvo a cargo de la periodista Irina Sternik, y previamente se compartieron mensajes de personalidades como el gobernador Axel Kicillof, el historiador Felipe Pigna, la creadora de la Red de Innovación Local, Delfina Irazusta, y el vicepresidente senior de Mercado Libre, Jacobo Cohen Imach.

“Mañana es hoy porque vivimos un presente que está redefiniendo cómo producimos, aprendemos, nos cuidamos y convivimos. Por eso necesitamos formar una ciudadanía inteligente capaz de convivir, interactuar y producir con la IA. Lejos de ser un peligro, la revolución digital y la IA son una oportunidad histórica que como país debemos liderar”, señaló Sujarchuk en su exposición.

El jefe comunal subrayó además que “tenemos que alcanzar un futuro de colaboración y asociativismo porque lo urgente y lo importante hoy van más que nunca de la mano: desarrollo humano y cuidado del planeta. De nada sirve potenciar una tecnología que agote nuestros recursos naturales”.

Entre los invitados destacados estuvieron Eduardo Costantini, anfitrión del Malba; Martín Etchevers, presidente de ADEPA y directivo del Grupo Clarín; y figuras del sector empresarial como Hernán Currais (Grupo Portland), Andrea Grobocopatel (Grupo Grobo), Ricardo Torres (Pampa Energía), Luciano Giovio (National Pride), Alejandro De Belva (América Virtual), Fafi Werthein (Pollera Pantalón), Luis Galeazzi (Argencon) y Laureano Bielsa (Potencia Argentina).

También se hicieron presentes referentes del ámbito político como las diputadas Delfina Rossi y Julia Strada, el ministro Gabriel Katopodis, el diputado provincial Fabián Perechodnik, el ex ministro Juan Cabandié, el economista Hernán Letchner y el rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Diego Molea. La velada contó además con representantes diplomáticos de países como Perú, Belarus, Rusia, Malasia, España, Haití, Congo, Paraguay, Nigeria y Egipto, junto a personalidades del espectáculo como Rocío Marengo, Celeste Muriega y Cristian Sancho.

En su libro, Sujarchuk aborda ejes centrales como la ciudadanía digital, la necesidad de consolidar un Estado dinámico, ágil, sencillo y eficiente (DASE), la importancia de proteger los empleos actuales y generar los trabajos del futuro, la consolidación de una soberanía cognitiva en materia educativa y cultural, y el acceso equitativo a los avances tecnológicos en salud. La publicación también convoca a un diálogo abierto y responsable sobre el uso de la inteligencia artificial en la construcción de sociedades más justas, inclusivas y humanas.

La obra, que cuenta con prólogos de Felipe Pigna y Santi Siri, ya está disponible en todas las librerías del país y en formato digital a través de la tienda virtual de Editorial Planeta.

De esta manera, la presentación de “Mañana es Hoy” se convirtió en un punto de encuentro entre referentes de múltiples sectores, en el que se debatió el presente y el futuro de la tecnología, la innovación y su impacto en la vida de las comunidades.