Explosivo llamado de Massa: “Hoy se defiende la universidad y el Garrahan”
“Hoy se defiende la universidad y el Garrahan”: Massa se sumó a la Marcha Federal en medio de la tensión por los vetos de Milei. Todos los detalles.Política17 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El ex ministro de Economía y referente del Frente Renovador, Sergio Massa, convocó a marchar este miércoles al Congreso para “defender” a las universidades públicas y al Hospital Garrahan, en el marco de la Marcha Federal por la salud y la educación.
“Se defiende, de nuevo, el derecho de los hijos de trabajadores a la universidad y el derecho de los chicos que necesitan de la excelencia del Garrahan para salvar sus vidas”, sostuvo Massa en un mensaje publicado en sus redes sociales.
La Marcha Federal frente al Congreso
Mientras en Diputados se realizaba una sesión clave, agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales encabezaban la tercera Marcha Federal frente al Parlamento.
La protesta se organizó contra los vetos del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento educativo y a la de emergencia pediátrica, que buscaba reforzar el presupuesto del Hospital Garrahan.
Salud y educación en el centro de la agenda
En su mensaje, el ex candidato presidencial de Unión por la Patria insistió: “Por la salud pública, por la universidad pública, gratuita, de calidad e inclusiva, es hoy”.
De esta forma, Massa se sumó a las organizaciones que reclaman por el sostenimiento de la educación superior y del hospital pediátrico de referencia en el país, en medio de un fuerte enfrentamiento político con la Casa Rosada.
