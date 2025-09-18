Fentanilo contaminado: el director de HLB Pharma amplió su indagatoria
José Antonio Maiorano rompió el silencio ante el juez federal Ernesto Kreplak, que ahora tiene en sus manos definir los procesamientos de los imputados.Argentina18 de septiembre de 2025Mariana Portilla
El escándalo por el fentanilo contaminado que dejó 96 muertos sumó un nuevo capítulo judicial. José Antonio Maiorano, director técnico del laboratorio HLB Pharma, amplió su declaración indagatoria ante el juez federal Ernesto Kreplak y la fiscal Laura Roteta.
El testimonio, realizado de forma sorpresiva tras haberse negado a declarar días atrás, marcó el cierre de la ronda de indagatorias en la causa. Ahora, el magistrado quedó en condiciones de definir la situación procesal de los imputados.
Maiorano se había amparado en su derecho a guardar silencio en la primera audiencia, pero pidió volver a declarar y rompió el silencio en Comodoro Py. Los detalles de su declaración se mantienen bajo reserva, informó TN.
Los principales acusados de la causa
El foco de la investigación sigue puesto en el laboratorio Ramallo S.A., propiedad de la familia García Furfaro. Entre los imputados figuran Ariel García Furfaro —considerado el principal responsable y quien podría enfrentar hasta 25 años de prisión—, sus hermanos Diego y Damián, su madre Nélida y su abuela Olga Arena, de 88 años.
En total, 17 personas fueron imputadas y 7 permanecen detenidas. Según indicó TN, la fiscal Roteta y el juez Kreplak evalúan procesarlos por homicidio culposo o incluso doloso.
Además de las responsabilidades penales de los fabricantes, la Justicia investiga posibles fallas de control estatal. El juez Kreplak ordenó allanamientos en oficinas de la ANMAT, el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) y domicilios de funcionarios actuales y pasados.
Un informe interno del 26 de marzo ya advertía sobre “fallas graves” en el laboratorio Ramallo, pero la planta recién fue clausurada el 11 de mayo, cuando las muertes ya se multiplicaban.
Cómo votar con la Boleta Única de Papel el 26 de octubre
Guía completa de la Boleta Única de Papel (BUP) y el paso a paso para emitir tu voto correctamente en las elecciones legislativas del domingo 26.
Dónde voto: la Cámara Nacional Electoral publicó el padrón definitivo 2025
Ya podés consultar el padrón definitivo para las elecciones 2025. Entrá y enterate cómo votar, dónde, con qué documento y qué cambia este año.
El mercado laboral en alerta: fuerte caída del empleo privado
Se desploma el trabajo formal en Argentina durante julio: caídas fuertes, suspensiones y despidos. El monotributo y el Estado apenas sostienen la escena.
Clubes de barrio: el Gobierno fijó plazo para revalidar subsidios energéticos
La medida alcanza a las entidades que acceden a la tarifa diferencial de luz y gas. Deberán reinscribirse a través de la plataforma TAD y acreditar su carácter social para no perder el beneficio.
Encuesta agita el escenario electoral y redefine las preferencias
Un nuevo sondeo sobre la provincia de Córdoba muestra un escenario que pocos esperaban. Mirá quién lidera la intención de voto y cómo se reparten los indecisos. Todos los detalles.
Cómo votar con la Boleta Única de Papel el 26 de octubre
Guía completa de la Boleta Única de Papel (BUP) y el paso a paso para emitir tu voto correctamente en las elecciones legislativas del domingo 26.
Kicillof se suma a la Marcha Federal y reúne al peronismo este viernes
Semana cargada para el gobernador: Marcha Federal, memoria estudiantil, encuentro con Ian Moche y convocatoria al peronismo para fortalecer la unidad rumbo a octubre.