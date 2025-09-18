El escándalo por el fentanilo contaminado que dejó 96 muertos sumó un nuevo capítulo judicial. José Antonio Maiorano, director técnico del laboratorio HLB Pharma, amplió su declaración indagatoria ante el juez federal Ernesto Kreplak y la fiscal Laura Roteta.

El testimonio, realizado de forma sorpresiva tras haberse negado a declarar días atrás, marcó el cierre de la ronda de indagatorias en la causa. Ahora, el magistrado quedó en condiciones de definir la situación procesal de los imputados.

Maiorano se había amparado en su derecho a guardar silencio en la primera audiencia, pero pidió volver a declarar y rompió el silencio en Comodoro Py. Los detalles de su declaración se mantienen bajo reserva, informó TN.



Los principales acusados de la causa

El foco de la investigación sigue puesto en el laboratorio Ramallo S.A., propiedad de la familia García Furfaro. Entre los imputados figuran Ariel García Furfaro —considerado el principal responsable y quien podría enfrentar hasta 25 años de prisión—, sus hermanos Diego y Damián, su madre Nélida y su abuela Olga Arena, de 88 años.

En total, 17 personas fueron imputadas y 7 permanecen detenidas. Según indicó TN, la fiscal Roteta y el juez Kreplak evalúan procesarlos por homicidio culposo o incluso doloso.

Además de las responsabilidades penales de los fabricantes, la Justicia investiga posibles fallas de control estatal. El juez Kreplak ordenó allanamientos en oficinas de la ANMAT, el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) y domicilios de funcionarios actuales y pasados.

Un informe interno del 26 de marzo ya advertía sobre “fallas graves” en el laboratorio Ramallo, pero la planta recién fue clausurada el 11 de mayo, cuando las muertes ya se multiplicaban.