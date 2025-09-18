Daireaux: entrega de equipamiento en instituciones educativas y éxito del 3° Encuentro de Rodantes
El intendente Alejandro Acerbo entregó insumos en el Jardín Maternal Municipal y el Jardín de Infantes N°907, mientras que la ciudad disfrutó de tres jornadas de actividades culturales, deportivas y recreativas en el marco del evento de rodantes.Municipales18 de septiembre de 2025Andrés Montero
El Municipio de Daireaux tuvo una semana marcada por la entrega de equipamiento en instituciones educativas y la realización del 3° Encuentro de Rodantes, un evento que se consolidó como un verdadero atractivo para vecinos y visitantes.
En primer lugar, el intendente Alejandro Acerbo encabezó la entrega de equipamiento en dos jardines de la ciudad. En el Jardín Maternal Municipal se sumó una licuadora y una batidora que serán utilizadas en la cocina del establecimiento, elementos que contribuyen al funcionamiento diario y a mejorar el servicio brindado a los niños.
Durante la recorrida, el jefe comunal dialogó con docentes y personal auxiliar sobre la organización y el trabajo cotidiano en las salas, destacando la importancia de acompañar a la comunidad educativa con recursos concretos.
Posteriormente, Acerbo visitó el Jardín de Infantes N°907 “Los Hijos del Sol”, donde se entregó un televisor smart, un equipo de música y micrófonos. Estos elementos estarán destinados al SUM de la institución, con el objetivo de fortalecer las actividades pedagógicas y recreativas que allí se desarrollan.
Además, junto a la Directora del jardín se conversó sobre futuras obras que se llevarán a cabo en los espacios exteriores, orientadas a brindar mayor comodidad en los días de lluvia y mejorar la estética del edificio.
Mientras tanto, Daireaux fue sede del 3° Encuentro de Rodantes, que se desarrolló durante tres jornadas con gran convocatoria y un variado cronograma de propuestas culturales, recreativas y deportivas.
El viernes, la agenda comenzó con la bienvenida y mateada rodantera en el patio de comidas. A lo largo de la jornada hubo partidos de newcom, torneo de tejo, cicloturismo, una clase de gimnasia aeróbica con caminata de 3 kilómetros, recorridos turísticos en combi y una visita a La Simona Turrones de Autor. También se proyectó el documental “El 10”, se organizó un espacio de cantobar y karaoke, y la noche cerró con la Peña Rodantera que contó con la participación de Grupo Rayces, Daiana González y Diego Lienhardt.
El sábado continuaron las actividades con visitas turísticas y culturales, incluyendo La Larga de Roca y la Mini Fiesta Regional del Cordero y Fiesta del Sabor Alemán. Se sumaron nuevamente el cicloturismo, newcom, tejo y una clase de zumba. En paralelo, en el Patio de Comidas se realizaron charlas sobre inteligencia artificial y energía solar, y se llevó adelante un desfile de mascotas.
Uno de los atractivos centrales de la jornada fue la presentación de la Selección Argentina de Speedway. Además, hubo presentaciones artísticas a cargo del Taller de Teatro y Folclore, Grupo Las Nazarenas, Grupo Oveja Negra, Grupo Ikal y Franco Paredes. La noche cerró con la Cena Show de vaquillona con cuero y un gran baile popular en la carpa central.
Finalmente, el domingo el evento concluyó con la tradicional caravana y despedida de la ciudad, en un cierre que reflejó el espíritu de camaradería y consolidó el éxito del encuentro.
De esta manera, Daireaux combinó acciones en el plano educativo y comunitario con una propuesta turística y cultural que atrajo a gran cantidad de participantes, reafirmando el compromiso municipal con el desarrollo integral de la ciudad.
