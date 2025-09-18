La Provincia avanza con la prohibición de celulares en las aulas

La provincia de Buenos Aires aprobó una ley que prohíbe el uso de celulares en las aulas de nivel primario, convirtiéndose en la tercera jurisdicción del país en aplicar esta medida.

El proyecto, presentado por los senadores Emmanuel Santalla y Lorena Mandagarán, busca mejorar la calidad educativa, garantizar la atención de los estudiantes y promover un uso responsable de la tecnología desde la niñez. “Con la sanción de esta ley damos un paso fundamental para cuidar a nuestras infancias y mejorar la calidad educativa en la Provincia de Buenos Aires”, afirmó Santalla.

Las razones detrás de la prohibición

De acuerdo con el informe PISA 2024, Argentina lidera el ranking de distracción en las aulas por el uso de dispositivos: más del 50% de los estudiantes de 15 años reconoció perder concentración por su propio celular o el de sus compañeros.

En territorio bonaerense, la situación no es distinta. Según datos oficiales, el 54% de los alumnos de primaria admitió que se distrae durante la jornada escolar, lo que impacta directamente en su lenguaje, desarrollo emocional y capacidad de atención.

Los resultados del Operativo Aprender 2024 reforzaron la alarma: más de la mitad de los estudiantes se ubicó por debajo del nivel básico en Matemática, un dato que, según las autoridades educativas, evidencia la urgencia de reducir los distractores en clase.

Qué pasa en otras provincias

Con esta decisión, Buenos Aires se suma a Neuquén y Salta, que ya habían tomado medidas similares.

Neuquén: mediante la Ley N° 3520, prohibió celulares en inicial y primaria durante toda la jornada, y limitó su uso en secundaria solo a fines pedagógicos.

Salta: con la Ley N° 8474, estableció una prohibición general en todas las escuelas, salvo excepciones autorizadas por docentes.

Ciudad de Buenos Aires: desde 2024 rige la resolución 2075 del Ministerio de Educación, que regula el uso de celulares con resultados positivos en su implementación.

El debate sobre secundaria

En paralelo, la Cámara de Diputados bonaerense también discute un proyecto que apunta a regular el uso de celulares en las escuelas secundarias. La iniciativa, presentada por el diputado Martín Rozas (Unión Renovación y Fe), plantea que los dispositivos solo puedan usarse cuando estén incluidos en un proyecto pedagógico o con autorización expresa de las autoridades educativas.

El texto alerta que el uso excesivo de pantallas en clase fragmenta la atención, reduce la concentración, promueve ciberbullying y dificulta la adquisición de conocimientos.

Un cambio cultural en las aulas

La normativa bonaerense no busca rechazar la tecnología, sino ordenarla y ponerla al servicio del aprendizaje. El objetivo es que la escuela siga siendo un espacio de enseñanza, desarrollo integral y socialización, donde los dispositivos digitales se utilicen de manera pedagógica y no como una distracción permanente.