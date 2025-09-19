“Un avance significativo”: Ishii entregó escrituras y actas de posesión
El acto se realizó en el Centro Municipal de Estudios y contó con la participación de autoridades locales y provinciales. Se entregaron 161 escrituras y 92 actas de posesión en el marco de la Ley 24.374.Municipales19 de septiembre de 2025Andrés Montero
La Municipalidad de José C. Paz concretó un nuevo avance en materia de regularización dominial con la entrega de escrituras y actas de posesión a más de 250 familias del distrito. El acto, considerado de gran trascendencia institucional, se desarrolló en el Centro Municipal de Estudios (CEM UNPAZ) y permitió formalizar la tenencia de la tierra de 253 familias paceñas.
La actividad fue encabezada por el intendente Mario Alberto Ishii, acompañado por un conjunto de autoridades provinciales y locales. Entre ellos estuvieron presentes el subsecretario de Hábitat de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Rubén Pascolini; el subsecretario de Organización Comunitaria bonaerense, Santiago Fidanza; el director de Acciones Escriturarias, Ariel Trovero; el secretario de Gobierno de José C. Paz, Pablo Mansilla; y la directora general de Casa de Tierras, Elba Benítez.
Durante la jornada, se oficializó la entrega de 161 escrituras y 92 actas de posesión, lo que constituye un paso significativo en el camino hacia la consolidación de la seguridad jurídica de cientos de familias. Estas acciones se enmarcan dentro de la Ley Nacional N° 24.374, normativa que busca brindar soluciones habitacionales definitivas a vecinos de todo el país, y que en este caso fue implementada de manera conjunta entre Provincia y Municipio.
Desde la gestión local remarcaron que este operativo masivo es el resultado de una articulación institucional efectiva entre el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad, y la Dirección General de Casa de Tierras de la Secretaría de Gobierno municipal. Esta coordinación permitió dar un nuevo paso en un proceso que tiene como objetivo fortalecer el patrimonio familiar y mejorar la calidad de vida de los paceños.
La presencia de autoridades provinciales y municipales en el acto también buscó resaltar la importancia estratégica de este programa, no solo en términos de formalización dominial, sino también como herramienta para la planificación urbana y la organización del crecimiento del distrito. En palabras de la propia gestión, se trata de acciones concretas que promueven estabilidad, equidad y desarrollo para todos los vecinos.
El intendente Mario Ishii, al encabezar esta entrega, reafirmó la voluntad del Municipio de acompañar a las familias paceñas en un proceso histórico, brindando la posibilidad de contar con documentación que respalde legalmente la propiedad de sus hogares. Este reconocimiento legal no solo aporta seguridad, sino que además representa un respaldo fundamental para el futuro de las familias que ahora cuentan con su escritura o acta de posesión.
En paralelo a este avance, José C. Paz continúa desplegando iniciativas de carácter cultural y comunitario. Recientemente, el distrito fue sede de la cuarta edición del festival “Chamamé para mi gente”, realizado en el Centro Tradicionalista “El Fiador”. La jornada, que comenzó desde las 10 de la mañana, se desarrolló en un clima de encuentro familiar y tradición, con entrada libre y gratuita.
El intendente Ishii estuvo presente en la celebración junto al secretario de Gobierno, Pablo Mansilla, y el concejal Juan Manuel Mansilla, acompañando a los vecinos en un evento que se consolidó como uno de los más esperados del distrito. El escenario del quincho del Fiador recibió a artistas locales y nacionales, entre ellos Alan Maidana, Raúl Ramírez, Damián Ayala, Los Desertores y Los Hijos de los Barrios, quienes cerraron la jornada. El festival, además, se distinguió por ser 100% libre de alcohol, una decisión que buscó garantizar un ambiente de convivencia sana y familiar.
El chamamé tiene una fuerte raíz en la identidad cultural de José C. Paz, dado que muchos de sus habitantes provienen de provincias del Litoral. Por ello, este tipo de encuentros funcionan como una reafirmación de la historia y las tradiciones, fortaleciendo la comunidad a través de la música y la cultura.
Finalmente, en el marco del Día Internacional de la Democracia, el jefe comunal utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje a los vecinos. “Es responsabilidad de todos seguir construyendo este sistema en el que cada voz cuenta y cada derecho importa, y defenderlo con participación y respeto”, expresó Ishii, reafirmando su compromiso con los valores democráticos y la importancia de las instituciones.
De esta manera, el Municipio de José C. Paz combina políticas de seguridad jurídica, promoción cultural y compromiso democrático, en un trabajo que busca mejorar las condiciones de vida de sus vecinos y proyectar un futuro con más oportunidades y equidad.
