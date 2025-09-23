Barenghi inauguró iluminación en Mechita y reforzó el compromiso municipal con la inclusión
El intendente Sergio Barenghi encabezó el encendido de las nuevas luminarias en Avenida Quintana, junto a autoridades de Alberti, y mantuvo un encuentro con la asociación Te Amparo Bragado para fortalecer acciones inclusivas.Municipales23 de septiembre de 2025Andrés Montero
El municipio de Bragado vivió días de agenda intensa, con el avance de obras de infraestructura en la localidad de Mechita y el fortalecimiento de acciones de inclusión social a través del trabajo conjunto con la asociación Te Amparo Bragado.
En este sentido, se concretó un momento histórico para los vecinos mechitenses con el encendido de las nuevas luminarias LED en la Avenida Quintana. La jornada estuvo acompañada por vecinos, autoridades locales y representantes del distrito de Alberti, en un clima de emoción y expectativa cumplida.
La obra forma parte del Plan de Alumbrado LED impulsado por la Municipalidad, que abarca distintos barrios de la ciudad cabecera y localidades del distrito. En el caso de Mechita, la inauguración fue particularmente significativa porque permitió que el boulevard de la Avenida Quintana quedara iluminado tanto del lado correspondiente a Alberti como del de Bragado.
Del acto participaron el intendente municipal, Sergio Barenghi; el jefe comunal de Alberti, Germán Lago; los delegados de Mechita, Romina Rodríguez (Bragado) y “Tito” Juárez (Alberti); además de autoridades, vecinos y trabajadores que acompañaron el proceso.
En sus palabras, Romina Rodríguez subrayó que “esta obra era un anhelo de todo el pueblo de Mechita, para que esta localidad sea por fin una sola” y agradeció las gestiones conjuntas que permitieron hacerla realidad.
Por su parte, Barenghi expresó: “Es una noche muy emocionante, porque si algo teníamos pendiente era unificar esta comunidad, que crecía del lado de Alberti y se estancaba del lado de Bragado. Pero esto no se termina acá, porque junto con Germán, seguimos trabajando para que Mechita pueda seguir creciendo”.
El intendente remarcó además que el respaldo de la Provincia de Buenos Aires es clave para llevar adelante obras estratégicas, como la de gas natural en marcha, ejecutada por la empresa Buenos Aires Gas (BAGSA). “Nuestro Gobernador nos demostró que la Provincia crece con todos adentro, con el trabajo en conjunto, no importa cuán grande o pequeña sea una localidad”, señaló.
En paralelo, Barenghi mantuvo un encuentro con Juan Pablo Cabrera, referente de la asociación Te Amparo Bragado, con el objetivo de continuar articulando políticas para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Te Amparo Bragado es una organización conformada por familias y amistades que brindan acompañamiento y contención. En la reunión, el intendente reafirmó “el compromiso del gobierno municipal para seguir trabajando en políticas que promuevan la inclusión y el bienestar de toda la comunidad”.
Cabe destacar que la Municipalidad y la entidad vienen desarrollando actividades conjuntas, y que Barenghi acompañó recientemente la movilización organizada por la asociación en rechazo al veto del gobierno nacional a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Asimismo, desde las áreas de Salud y Desarrollo Social, el municipio atendió reclamos de vecinos por la baja de pensiones y dificultades con trámites nacionales vinculados a la temática.
De esta manera, Bragado combina obras públicas que impactan directamente en la calidad de vida de sus localidades con políticas sociales orientadas a garantizar la inclusión y la igualdad de derechos para todos los vecinos.
