El exviceministro de Economía de la Nación y actual secretario administrativo del Senado bonaerense, Roberto Feletti, advirtió sobre el creciente riesgo de un “crack cambiario” y criticó duramente las decisiones recientes del gobierno de Javier Milei. Señaló que las políticas implementadas por el Ejecutivo nacional han agotado rápidamente las fuentes de financiamiento en dólares y afectan directamente al circuito productivo y de consumo en la provincia de Buenos Aires.

“El día de la elección, en su discurso, Axel Kicillof planteó abrir una negociación para ensayar una salida no traumática de esto”, sostuvo Feletti, refiriéndose al régimen cambiario que llevó al gobierno nacional a quemar alrededor de mil millones de dólares en apenas dos días para contener el precio en 1.500 pesos.

El impacto en el agro y la economía real

Feletti destacó que la reciente eliminación de retenciones para granos y carne hasta el 31 de octubre responde a un criterio electoral y no a una política productiva sostenible. “Esto lo hace con fines netamente electoralistas porque no es una decisión para recomponer la rentabilidad del sector agropecuario con un horizonte productivo a largo plazo. La situación es extremadamente grave”, advirtió.

Feletti advirtió que la medida no busca sostener la producción, sino frenar una crisis inmediata: “El gobierno lanza un manotazo de ahogado para obtener dólares y parar la corrida cambiaria auto infringida que tiende a favorecer a especuladores financieros”.

El especialista explicó que los agentes económicos perciben “inconsistencias del plan económico producto de no haber acumulado dólares en el Banco Central, que es la verdadera ancla de estabilización”. Además, advirtió que la política de “bicicleta financiera” impulsada por Luis Caputo terminó dilapidando rápidamente los recursos disponibles: “Con todo eso, no cumplió las metas de reservas. Este gobierno agotó las opciones muy rápido”.

Falta de cohesión política y riesgos futuros

Feletti remarcó la necesidad de cohesión política para negociar con actores económicos y sostener un esquema estable. “Para sortear este tipo de crisis se necesita cohesión política, una característica ausente en el gobierno de Milei”, señaló. Según el exfuncionario, la actual estrategia genera un efecto negativo inmediato sobre pymes, familias y productores, y anticipa posibles correcciones cambiarias con fuertes impactos en jubilaciones y salarios.

Comparando con crisis históricas, Feletti apuntó que gobiernos anteriores como los de Menem, De la Rúa y Macri tuvieron capacidad de intervención y acceso al crédito, mientras que el actual Ejecutivo agotó todas las reservas rápidamente, comprometiendo la estabilidad económica: “Hoy están haciendo el cambio de portafolios, cambian sus activos de pesos a dólares, porque ven que ya no hay oferta de divisas”.

Diferencias con la gestión provincial

En contraposición, Feletti destacó la gestión del gobernador Axel Kicillof y su equipo económico, que aplicó medidas contracíclicas para sostener la producción, el consumo y la infraestructura provincial. “Hubo políticas contracíclicas, de la mano del Banco Provincia o el Ministerio de Desarrollo Agrario, con los límites que tiene una provincia porque no puede dar vuelta una política nacional, que el pueblo bonaerense validó. El sector agroindustrial validó a un gobernador que soportó los recortes y mantuvo el sistema funcionando”, sostuvo.

El exviceministro advirtió que el gobierno nacional, al priorizar una renta financiera sobre la producción, afecta al sector más competitivo del país, mientras que el Estado provincial ha mantenido un orden fiscal y promovido obra pública, sosteniendo el sistema productivo y de consumo en Buenos Aires.

Feletti cerró su análisis con una advertencia sobre las consecuencias de continuar con la política actual: “Estamos ante un Presidente y un ministro de Economía que no tienen freno a la hora de sostener un esquema anti productivo. Si no se cambia el rumbo, el impacto sobre la economía real será brutal”.