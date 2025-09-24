El arranque del debate por el Presupuesto 2026 en el Congreso Nacional puso presión sobre la provincia de Buenos Aires, donde la discusión en torno a la ley de leyes sigue trabada. Mientras Axel Kicillof insiste en que el envío de su proyecto a la Legislatura depende de las definiciones económicas nacionales, desde el radicalismo bonaerense redoblaron las críticas y acusaron al gobernador de “poner excusas”.

En la Cámara de Diputados, la Comisión de Presupuesto que preside José Luis Espert comenzará hoy a tratar la iniciativa del ministro de Economía, Luis Caputo, con un dólar proyectado a $1423 para todo el ejercicio. La oposición cuestiona las metas del Gobierno de Javier Milei y exige más recursos para obra pública, educación, salud y jubilaciones. Ese telón de fondo condiciona también el tablero bonaerense.

Reclamos opositores en la Legislatura

Este martes, referentes del sector radical que responde a Maximiliano Abad se reunieron en la Legislatura provincial para fijar postura. Tras el encuentro, los jefes de bloque Diego Garciarena y Ariel Martínez Bordaisco, junto a los diputados nacionales Karina Banfi y Nicolás Massot, reclamaron que Kicillof envíe “de inmediato” el Presupuesto y la Ley Impositiva.

“Creemos que el gobernador ya está en condiciones de mandar el proyecto de ley de presupuesto y la ley fiscal para que podamos empezar a dar el debate”, señaló Garciarena. Y añadió: “Los parámetros que pretende del gobierno nacional ya los tiene, porque está la ley de presupuesto. Es decir que ya no hay ningún argumento para que no podamos empezar a debatir la ley de leyes”.

Las críticas se endurecieron al punto de comparar a Kicillof con Milei. “Se muestran muy diferentes en muchos sentidos, pero en el apego a la discrecionalidad, en cómo gastan sin transparentar, sin someterse a los acuerdos de los partidos que están representados en el Congreso y en la Legislatura, se parecen mucho más de lo que ellos quisieran”, lanzó Massot.

Martínez Bordaisco reforzó esa línea: “Ambos son economistas y ambos evitan las leyes vinculadas con el presupuesto. Ambos tienen muchas coincidencias en cuanto a la falta de diálogo, en cuanto a la prepotencia, en cuanto a ocultar los problemas debajo de la alfombra”.

El gobernador espera definiciones

Kicillof, por su parte, defendió la demora y dejó claro que no avanzará hasta que la Nación tenga mayor previsibilidad. “Cuando tengamos una decisión de qué vamos a mandar, lo vamos a anunciar”, dijo en Casa de Gobierno.

El gobernador subrayó que el Presupuesto bonaerense debe basarse en las estimaciones incluidas en la ley nacional. “No sé cómo va a reaccionar la Legislatura si ahora mandamos con esta situación. Pero estamos evaluando, además lleva un tiempo y necesitábamos las estimaciones nacionales para formular el Presupuesto”, explicó.

También cuestionó los números de Milei. En relación con las jubilaciones, afirmó que duda de que el proyecto nacional “recupere lo que sacó a los jubilados” y calificó de “muy insuficiente” el incremento anunciado para el sector pasivo. Apuntó además contra la falta de recursos para sectores productivos y señaló que las medidas propuestas “no alcanzan para revertir la situación económica actual”.

Un año sin presupuesto propio

La tensión se da en un contexto en el que la provincia viene funcionando con el Presupuesto 2024 prorrogado, sin nuevos acuerdos con la oposición. La falta de definiciones también impacta en la discusión por el endeudamiento: la Legislatura ya recibió un pedido del Ejecutivo para tomar deuda por hasta 1.045 millones de dólares, iniciativa que los bloques opositores condicionaron a la presentación de la hoja de ruta financiera.

En paralelo, voces como la del diputado Marcelo Daletto cuestionaron la “oscuridad” en el manejo de la ejecución presupuestaria. “Del último endeudamiento que le hemos dado, a fines de 2023, solo ejecutó el 7%”, advirtió.