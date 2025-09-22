Diputados abre el debate del Presupuesto 2026

La Cámara de Diputados inicia este miércoles 24 de septiembre la discusión del Presupuesto 2026, en un contexto de máxima tensión política y legislativa. El gobierno de Javier Milei llega debilitado tras sucesivas derrotas en el Congreso y con una oposición en bloque que cuestiona sus proyecciones macroeconómicas y exige más fondos para áreas sociales sensibles como educación, salud, jubilaciones y obra pública.

La comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por José Luis Espert, será el escenario donde arranque la pulseada. La primera reunión fue convocada como “informativa”, pero la oposición ya adelantó que reclamará la presencia de los principales funcionarios económicos: el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

El oficialismo, que apenas cuenta con 6 de los 49 miembros de la comisión, busca dilatar el debate hasta después de las elecciones de octubre. En su estrategia, propondrá la presencia de funcionarios de menor rango como el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, o el de Finanzas, Pablo Quirno.

Lo que reclama la oposición

Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica y el Frente de Izquierda ya se plantaron con un pedido en común: más recursos para las provincias y sectores golpeados por el ajuste.

El diputado Carlos Heller (UxP) remarcó que los aumentos previstos por el Gobierno —5% para jubilados, 17% en salud y 4,8 billones de pesos para universidades— son “insuficientes” para compensar el atraso. Desde Encuentro Federal insistieron: “Queremos a todos los funcionarios en el Congreso, no a segundas líneas”.

La oposición reclamará la presencia de Luis Caputo y Santiago Bausili.

El proyecto oficial contempla un crecimiento del PBI del 5%, una inflación del 10,1% y un dólar a $1423 en diciembre de 2026. Sin embargo, la divisa ya superó esa cifra en el mercado, lo que pone en duda la credibilidad de las proyecciones.

El gasto total estimado asciende a 148 billones de pesos. Entre las partidas, el Gobierno destinó un aumento del 5% para jubilaciones y pensiones, un 17% en salud y una suba de recursos universitarios desde los 3,6 billones previstos en 2024 hasta los 4,8 billones.



El debate se da tras la derrota del oficialismo en el Congreso con los vetos presidenciales, incluido el de la ley de Discapacidad, y en un mercado cambiario convulsionado: el dólar ya superó los $1500 y el Banco Central se vio obligado a vender una cifra récord de divisas.

En Córdoba, Milei acusó a la oposición de querer “romper el equilibrio macroeconómico” y defendió su ajuste como “expansivo”. Pero desde el Senado, Alejandra Vigo (Provincias Unidas) le respondió con dureza: “El ajuste está destruyendo las bases del desarrollo y golpeando a los más vulnerables. Hablar de 12 millones de pobres menos es desconocer lo que pasa en la calle: salarios licuados, desempleo y caída del consumo”.