Medicina privada: qué prepagas aplican suba en octubre

Cada mes, los afiliados a la medicina privada se enfrentan a incrementos que golpean su economía. Para octubre de 2025, las cuotas de las prepagas volverán a subir, con un promedio cercano al 1,9%, aunque algunas compañías aplicarán aumentos de hasta 2,4%.

Según la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), los principales incrementos serán:

Sancor Salud: 1,7% en AMBA (hasta 2,7% en algunas provincias)

OSDE: 1,85%

Swiss Medical: 1,9%

Avalian, Medifé, Accord, Federada, Hominis, Hospital Alemán, Británico y Luis Pasteur: 1,9%

Medicus: 1,92%

Prevención Salud: 1,95%

CEMIC: 2%

Hospital Italiano: planes sin copago +2,2%

Omint: 2,3%

Galeno: hasta 2,4% (con distinción entre afiliados directos y desregulados)

Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, las prepagas tienen libertad para ajustar los precios sin intervención estatal, lo que derivó en incrementos mensuales. Aunque las compañías sostienen que estos ajustes son necesarios para garantizar la sostenibilidad del sistema, muchos afiliados se ven afectados por los costos crecientes en un contexto de salarios estancados.

Transparencia y nuevas normas: Cuota Transparente

El viernes, la SSS derogó la normativa anterior sobre contratos de medicina prepaga y lanzó la Resolución 1725/2025, que establece cláusulas mínimas y un modelo de factura uniforme, conocido como “Cuota Transparente”. Esta medida busca reforzar la trazabilidad de los aportes y derechos de los beneficiarios, asegurando claridad en los costos y beneficios.

La resolución abarca: preexistencias, períodos de carencia, prescripción de medicamentos, ajustes de cuota, continuidad de cobertura en caso de fallecimiento del titular, condiciones de rescisión, incorporación del grupo familiar, equivalencia en cartillas de prestadores y procedimientos de reclamo.

Todas las entidades tendrán 30 días para adecuar sus contratos y sistemas de facturación, y deberán presentar los contratos actualizados a través del aplicativo de la Superintendencia.

Prepagas bajo la lupa: posibles multas millonarias

Además de los aumentos confirmados, el sector de las prepagas enfrenta una investigación clave: la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) analiza si siete grandes empresas –OSDE, Swiss Medical, Galeno, Omint, Medifé, Hospital Alemán y Hospital Británico– incurrieron en prácticas anticompetitivas al coordinar incrementos de hasta 40% a comienzos de 2024.

El expediente, iniciado por la Coalición Cívica, podría derivar en multas millonarias y reparaciones a los afiliados. Hernán Reyes, uno de los legisladores denunciantes, señaló que “si una prepaga es condenada por cartelización, cada persona afectada podría iniciar de manera individual una demanda en la Justicia civil con el objetivo de reclamar una indemnización”.

Impacto en los afiliados y referencia inflacionaria

A pesar de estas medidas de transparencia, las prepagas confirmaron que los aumentos de octubre estarán en línea con la inflación de agosto, informada por el INDEC en 1,9%. Empresas como Swiss Medical, Hospital Italiano, OSDE, Medifé y Galeno aplicarán incrementos que varían según el plan, llegando hasta el 2,4%.

El superintendente Claudio Adrián Stivelman aseguró que la resolución busca “garantizar una mayor claridad en los costos y beneficios de los afiliados”, en concordancia con la legislación vigente y con el derecho constitucional a la salud, previsto en el artículo 42 de la Constitución Nacional.

Los aumentos de este mes reflejan la combinación de un mercado sin control estatal directo y la necesidad de sostenibilidad financiera de las prepagas, mientras los usuarios deben afrontar el impacto directo en su economía doméstica. La medida de la “Cuota Transparente” promete dar un marco más claro a los afiliados, aunque no reduce el peso de los incrementos en sus bolsillos.