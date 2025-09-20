El Aula Magna de la Facultad de Medicina de la UBA fue el escenario elegido por Fuerza Patria (FP) para lanzar su campaña en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, el senador nacional Mariano Recalde sacudió el encuentro con un encendido discurso.

“Nuestro primer compromiso es ser la voz de los argentinos que la están pasando como el culo por culpa de este gobierno cruel, cobarde y de hijos de puta”, lanzó ante la militancia que aplaudió de pie.

El senador porteño remarcó que la disputa electoral se dará en torno a la palabra “libertad”, concepto que, según él, el oficialismo distorsionó. “El peronismo es la libertad: la de tener una Patria justa, libre y soberana. No es libre un trabajador que necesita dos empleos para llegar a fin de mes, ni un jubilado que debe elegir entre comer o comprar remedios”, afirmó.

Y agregó: “Vamos a ponerle un freno a Milei. Lo hicimos en la Provincia con una elección histórica y lo vamos a hacer el 26 de octubre en todo el país. Vamos a votar para ser libres de verdad”.

“Tuve que dejar la carrera para laburar más horas y ayudar en mi casa”



Galileo, 21 años. pic.twitter.com/XsL4PRPtCj — Fuerza Patria | Ciudad de Buenos Aires (@FPatria_Ciudad) September 19, 2025



Testimonios en primera persona

El acto se diferenció de los tradicionales lanzamientos partidarios y dio espacio a las voces de los “protagonistas del ajuste”. Subieron al escenario: Gonzalo, médico del Hospital Argerich, quien describió la “grave” situación en el sistema de salud; y Fernando, fonoaudiólogo y director de un centro terapéutico, que advirtió sobre las dificultades en la atención de niños con discapacidad.

También estuvieron Norma, responsable de un comedor en Barrio Saldías, que relató cómo el ajuste golpea la alimentación de las familias; Lucila y Galileo, jóvenes trabajadores, que contaron cómo la crisis truncó sus proyectos de vida; Reinaldo, jubilado que cobra la mínima, explicó que perdió el acceso a parte de sus medicamentos; y Fiorella, becaria del Conicet, habló de la “situación crítica” de la ciencia y la investigación.

Recalde junto a su compañera de lista, Ana Josefina Arias.



Los candidatos en Ciudad y el spot con Charly

Junto a Recalde, Fuerza Patria presentó a sus postulantes a diputados nacionales: Ana Arias, Itai Hagman, Kelly Olmos, Santiago Roberto, Lucía Cámpora y Ernesto Giacomini.

Además, se estrenó un spot con la canción “Inconsciente colectivo” de Charly García, que muestra escenas de la vida cotidiana porteña y contrapone la idea de libertad del peronismo con lo que consideran un modelo de ajuste y retroceso impulsado por Milei.

“Vamos a recuperar la palabra libertad que nos quisieron robar. Eso es el peronismo. Y lo vamos a demostrar en las calles y en las urnas”, sentenció Recalde.