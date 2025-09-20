Randazzo: “Milei tiene miedo de que surja una tercera fuerza”
El exministro competirá el 26 de octubre encabezando la lista de Provincias Unidas, espacio que busca instalarse como alternativa frente a la polarización.Legislativas20 de septiembre de 2025Mariana Portilla
Florencio Randazzo, exministro del Interior y Transporte, competirá en las elecciones del 26 de octubre como candidato diputado por la lista de Provincias Unidas, el espacio que busca consolidarse como una tercera fuerza política en la Argentina.
En una entrevista en Radio Mitre, sostuvo que “Milei tiene miedo de que surja una tercera fuerza”, marcando la intención del espacio de posicionarse en la escena nacional. Junto a Margarita Stolbizer coincidieron en que el país necesita un proyecto federal y de largo plazo que rompa con la dinámica de la grieta.
La líder del GEN remarcó que su prioridad es “formar parte de un proyecto nacional” y planteó que Provincias Unidas debe enfocarse en educación, empleo, igualdad de género y federalismo. También apuntó a seducir a los votantes desencantados con la confrontación permanente.
Randazzo, Stolbizer y Monzó lideran la lista de Provincias Unidas.
El mensaje de Randazzo a Milei
Randazzo fue categórico en su diagnóstico: “Milei teme que aparezca un espacio que dispute poder real”. Para el exministro, una tercera fuerza es indispensable para garantizar estabilidad institucional y abrir un debate serio sobre el futuro del país. “La sociedad demanda consensos, responsabilidad en la gestión y planes de gobierno concretos”, expresó.
Con referentes en distintas provincias, el espacio busca crecer y transformarse en una alternativa electoral competitiva. Su estrategia pasa por presentar nuevos liderazgos y un discurso basado en el diálogo y la planificación a largo plazo.
Aunque reconocen que el desafío es grande, Randazzo y Stolbizer confían en que existe un electorado dispuesto a respaldar un camino distinto. En un escenario político marcado por la confrontación, Provincias Unidas intentará ocupar ese espacio y convertirse en tercera fuerza nacional.
