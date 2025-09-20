CFK cumple 100 días detenida y el peronismo sale a la calle

Este sábado a las 15, el peronismo se movilizará hacia el departamento de Cristina Fernández de Kirchner en San José 1111, barrio de Constitución, para respaldarla a 100 días de su detención domiciliaria por la causa Vialidad.

La convocatoria, bajo el lema “#CristinaLibre, 100 días de injusticia”, fue lanzada por las distintas tribus de Fuerza Patria, con presencia confirmada de gobernadores, intendentes, legisladores, gremios y movimientos sociales. El objetivo es mostrar unidad frente a la condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, ratificada por la Corte Suprema.

“Este sábado 20 de septiembre se cumplen 100 días de la injusta condena y proscripción a la principal líder opositora al gobierno de Milei, dos veces presidenta de la Nación y actual titular del PJ Nacional, Cristina Fernández de Kirchner”, señala la convocatoria que impulsó el kirchnerismo.

Kicillof marcó la previa en Ensenada

El viernes, Axel Kicillof reunió a cerca de 200 dirigentes en el camping del Sindicato de Obras Sanitarias de Buenos Aires (SOSBA), en Ensenada. Intendentes, candidatos y referentes gremiales se mostraron en un acto que buscó apuntalar la campaña rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Allí todos los oradores hablaron de la situación judicial de la expresidenta. “Acá nadie se desmoviliza. Tenemos que seguir trabajando, estando cerca de la gente, y demostrar una vez más que el peronismo está de pie, latiendo y que seguimos sumando fuerzas“, afirmó el gobernador bonaerense.

Ese encuentro dejó claro que la unidad de Fuerza Patria —que ya se impuso en las elecciones provinciales del 7 de septiembre— será la base para encarar la recta final de la campaña, con Jorge Taiana, Jimena López y Juan Grabois como principales candidatos.

Movilización y mensaje esperado

El operativo de este sábado en Constitución prevé una masiva concurrencia. Dirigentes del Movimiento Derecho a Futuro, La Cámpora, el Frente Renovador y Patria Grande confirmaron su presencia. Según fuentes partidarias, se espera que Cristina Kirchner envíe un mensaje grabado a la militancia y, como en otras ocasiones, salga al balcón a saludar.

En los últimos meses, la exmandataria se mantuvo activa políticamente a través de redes sociales, con críticas directas al presidente Javier Milei, además de mensajes en actos partidarios y saludos públicos a Axel Kicillof tras su victoria provincial.

Revés judicial: sin derecho a votar ni a presidir el PJ

La movilización se da en paralelo a los reveses judiciales que enfrentó Cristina Kirchner esta semana. La Cámara Nacional Electoral revocó el fallo que la habilitaba a votar en octubre, confirmando su exclusión del padrón. La decisión tuvo un efecto inmediato: dejó de ser presidenta del Partido Justicialista, ya que la ley exige estar empadronado para ejercer cargos partidarios.

De esta forma, la condena en la causa Vialidad no solo la mantiene bajo prisión domiciliaria, sino que la marginó de la conducción formal del PJ. Pese a ello, referentes de Fuerza Patria remarcan que fue clave en la conformación de la lista de unidad y que su liderazgo político sigue intacto.

El peronismo apuesta a capitalizar el descontento social frente a la gestión de Milei y a replicar el resultado bonaerense a nivel nacional. En ese marco, la figura de Cristina Kirchner sigue siendo el eje nacional de la militancia, incluso sin posibilidad de votar ni de ser candidata.

El 17 de octubre, Día de la Lealtad, habrá una nueva muestra de fuerza: una caravana nacional con 12 columnas desde distintos puntos del conurbano.