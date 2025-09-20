CFK cumple 100 días detenida y el peronismo sale a la calle
Se espera una masiva marcha en apoyo a Cristina Kirchner a 100 días de su condena. El peronismo se une en Constitución y Kicillof marca el pulso de la campaña.Política20 de septiembre de 2025Pamela Orellana
Este sábado a las 15, el peronismo se movilizará hacia el departamento de Cristina Fernández de Kirchner en San José 1111, barrio de Constitución, para respaldarla a 100 días de su detención domiciliaria por la causa Vialidad.
La convocatoria, bajo el lema “#CristinaLibre, 100 días de injusticia”, fue lanzada por las distintas tribus de Fuerza Patria, con presencia confirmada de gobernadores, intendentes, legisladores, gremios y movimientos sociales. El objetivo es mostrar unidad frente a la condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, ratificada por la Corte Suprema.
“Este sábado 20 de septiembre se cumplen 100 días de la injusta condena y proscripción a la principal líder opositora al gobierno de Milei, dos veces presidenta de la Nación y actual titular del PJ Nacional, Cristina Fernández de Kirchner”, señala la convocatoria que impulsó el kirchnerismo.
Kicillof marcó la previa en Ensenada
El viernes, Axel Kicillof reunió a cerca de 200 dirigentes en el camping del Sindicato de Obras Sanitarias de Buenos Aires (SOSBA), en Ensenada. Intendentes, candidatos y referentes gremiales se mostraron en un acto que buscó apuntalar la campaña rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre.
Allí todos los oradores hablaron de la situación judicial de la expresidenta. “Acá nadie se desmoviliza. Tenemos que seguir trabajando, estando cerca de la gente, y demostrar una vez más que el peronismo está de pie, latiendo y que seguimos sumando fuerzas“, afirmó el gobernador bonaerense.
Ese encuentro dejó claro que la unidad de Fuerza Patria —que ya se impuso en las elecciones provinciales del 7 de septiembre— será la base para encarar la recta final de la campaña, con Jorge Taiana, Jimena López y Juan Grabois como principales candidatos.
Movilización y mensaje esperado
El operativo de este sábado en Constitución prevé una masiva concurrencia. Dirigentes del Movimiento Derecho a Futuro, La Cámpora, el Frente Renovador y Patria Grande confirmaron su presencia. Según fuentes partidarias, se espera que Cristina Kirchner envíe un mensaje grabado a la militancia y, como en otras ocasiones, salga al balcón a saludar.
En los últimos meses, la exmandataria se mantuvo activa políticamente a través de redes sociales, con críticas directas al presidente Javier Milei, además de mensajes en actos partidarios y saludos públicos a Axel Kicillof tras su victoria provincial.
Revés judicial: sin derecho a votar ni a presidir el PJ
La movilización se da en paralelo a los reveses judiciales que enfrentó Cristina Kirchner esta semana. La Cámara Nacional Electoral revocó el fallo que la habilitaba a votar en octubre, confirmando su exclusión del padrón. La decisión tuvo un efecto inmediato: dejó de ser presidenta del Partido Justicialista, ya que la ley exige estar empadronado para ejercer cargos partidarios.
De esta forma, la condena en la causa Vialidad no solo la mantiene bajo prisión domiciliaria, sino que la marginó de la conducción formal del PJ. Pese a ello, referentes de Fuerza Patria remarcan que fue clave en la conformación de la lista de unidad y que su liderazgo político sigue intacto.
El peronismo apuesta a capitalizar el descontento social frente a la gestión de Milei y a replicar el resultado bonaerense a nivel nacional. En ese marco, la figura de Cristina Kirchner sigue siendo el eje nacional de la militancia, incluso sin posibilidad de votar ni de ser candidata.
El 17 de octubre, Día de la Lealtad, habrá una nueva muestra de fuerza: una caravana nacional con 12 columnas desde distintos puntos del conurbano.
Macri reaparece para respaldar candidatos del PRO en un contexto adverso
El expresidente reaparece en un PRO tensionado tras la derrota en Buenos Aires y fallos legislativos, para respaldar candidatos rumbo a octubre.
La causa $LIBRA no encuentra juez: vuelve a Servini tras el rechazo de De Giorgi
Nadie quiere investigar $LIBRA: la causa que complica al Gobierno volvió a Servini tras el rechazo de De Giorgi. El limbo judicial sigue. Todos los detalles.
Salud oficializó cambios en la conducción del Hospital Garrahan
En plena tensión por la ley de emergencia pediátrica, Salud movió sus fichas en el Garrahan y nombró a César Avellaneda como su delegado.
Milei vinculó el riesgo país al pánico político y las elecciones
Milei apuntó contra la oposición: “Quieren romper todo para ganar en octubre”. Habló en Córdoba y culpó a la política por la suba del riesgo país.
Encuesta agita el escenario electoral y redefine las preferencias
Un nuevo sondeo sobre la provincia de Córdoba muestra un escenario que pocos esperaban. Mirá quién lidera la intención de voto y cómo se reparten los indecisos. Todos los detalles.
Encuesta revela la preferencia entre Kicillof y Milei antes de Octubre
Una encuesta midió a Milei y Kicillof en PBA: el gobernador arrasa en imagen y deja al Presidente muy atrás de cara a las elecciones de octubre.
Encuesta revela los datos que más preocupan al Gobierno de Milei
El sondeo que anticipó el triunfo libertario ahora alerta: Milei pierde apoyo, la corrupción explota y crece el riesgo político en la Argentina.