Mundial 2030: FIFA analiza un torneo con 64 selecciones
La propuesta de Conmebol entusiasma a Sudamérica y podría permitir que la Selección Argentina dispute toda la fase de grupos en estadios locales. La UEFA ya mostró su rechazo.
Racing y Palmeiras ya están en la penúltima instancia del torneo continental. Estudiantes define con Flamengo y Liga de Quito visita a San Pablo para completar el cuadro.Deportes25 de septiembre de 2025Mariana Portilla
La Copa Libertadores 2025 ya tiene a dos equipos instalados en semifinales y espera por los últimos clasificados. Racing y Palmeiras dieron el golpe y aseguraron su lugar entre los cuatro mejores, mientras que Estudiantes de La Plata busca la remontada ante Flamengo y Liga de Quito quiere sostener la ventaja frente a San Pablo.
Las semifinales se disputarán entre el 21 y el 29 de octubre, y la gran final única será el 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, Perú.
La Academia fue el primer clasificado tras eliminar a Vélez con un global de 2-0. En la ida, ganó 1-0 en Liniers con gol de Adrián "Maravilla" Martínez. En la vuelta, repitió marcador en Avellaneda gracias a Santiago Solari.
De esta manera, el equipo de Gustavo Costas volvió a una semifinal de Libertadores después de casi tres décadas. Su rival saldrá del cruce entre Estudiantes y Flamengo.
El Verdão de Abel Ferreira se impuso con autoridad sobre River Plate. En el Monumental ganó 2-1 con tantos de Gustavo Gómez y Vitor Roque (descontó Lucas Martínez Quarta).
En San Pablo lo liquidó 3-1 con un doblete de José Manuel "Flaco" López y otro de Vitor Roque. Con un global de 5-2, Palmeiras ya está en semifinales y aguarda al ganador de San Pablo y Liga de Quito.
El conjunto ecuatoriano sacó diferencia en la ida con un 2-0 en Quito, gracias a los goles de Bryan Ramírez y Michael Estrada. Este jueves, desde las 19, deberá defender la ventaja en el Morumbí frente a San Pablo, que buscará dar vuelta la serie con el apoyo de su gente.
El Pincha, por su parte, cayó 2-1 en el Maracaná, pero la serie se definirá en el Estadio UNO. Con su gente y la mística copera de siempre, buscará revertir el resultado ante Flamengo. Si lo logra, habrá semifinal argentina frente a Racing. El partido se juega este jueves a las 21.30 con entradas agotadas.
Semifinales: del 21 al 29 de octubre (ida y vuelta, sin gol de visitante).
Final única: 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, Perú.
La propuesta de Conmebol entusiasma a Sudamérica y podría permitir que la Selección Argentina dispute toda la fase de grupos en estadios locales. La UEFA ya mostró su rechazo.
El torneo arranca el 27 de septiembre y reúne a 24 selecciones en busca del título juvenil. Argentina comparte grupo con Italia, Australia y Cuba.
La gala se realizará este lunes en París, con Dembélé y Yamal como principales favoritos. Argentina tendrá representantes en la pelea y se suman nuevas categorías al premio.
River, Racing, Estudiantes y Vélez buscan semifinales. Conoce resultados, fechas y árbitros de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.
El intendente Lucas Ghi enfrenta críticas por deficiencias en alumbrado público, bacheo, recolección de residuos y limpieza de espacios públicos. Los vecinos también denuncian falta de móviles, policías y cámaras de seguridad, y advierten que la interna con el sabbatellismo “desordena” la gestión y limita su capacidad de respuesta.
Triple crimen en el sur del conurbano: confirman que fue una venganza narco y revelan cómo engañaron a las chicas desaparecidas. Todos los detalles.
Se dio vuelta la historia: la última encuesta revela que Fuerza Patria supera a La Libertad Avanza y pone en jaque a Javier Milei. Enterate todos los números.