Racing aseguró su pasaje al eliminar a Vélez y River quedó afuera ante Palmeiras.

Racing aseguró su pasaje al eliminar a Vélez y River quedó afuera ante Palmeiras.

La Copa Libertadores 2025 ya tiene a dos equipos instalados en semifinales y espera por los últimos clasificados. Racing y Palmeiras dieron el golpe y aseguraron su lugar entre los cuatro mejores, mientras que Estudiantes de La Plata busca la remontada ante Flamengo y Liga de Quito quiere sostener la ventaja frente a San Pablo.

Las semifinales se disputarán entre el 21 y el 29 de octubre, y la gran final única será el 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, Perú.

La Academia fue el primer clasificado tras eliminar a Vélez con un global de 2-0. En la ida, ganó 1-0 en Liniers con gol de Adrián "Maravilla" Martínez. En la vuelta, repitió marcador en Avellaneda gracias a Santiago Solari.

De esta manera, el equipo de Gustavo Costas volvió a una semifinal de Libertadores después de casi tres décadas. Su rival saldrá del cruce entre Estudiantes y Flamengo.



Palmeiras eliminó a River y espera rival

El Verdão de Abel Ferreira se impuso con autoridad sobre River Plate. En el Monumental ganó 2-1 con tantos de Gustavo Gómez y Vitor Roque (descontó Lucas Martínez Quarta).

En San Pablo lo liquidó 3-1 con un doblete de José Manuel "Flaco" López y otro de Vitor Roque. Con un global de 5-2, Palmeiras ya está en semifinales y aguarda al ganador de San Pablo y Liga de Quito.



Liga de Quito y Estudiantes definen su futuro

El conjunto ecuatoriano sacó diferencia en la ida con un 2-0 en Quito, gracias a los goles de Bryan Ramírez y Michael Estrada. Este jueves, desde las 19, deberá defender la ventaja en el Morumbí frente a San Pablo, que buscará dar vuelta la serie con el apoyo de su gente.

El Pincha, por su parte, cayó 2-1 en el Maracaná, pero la serie se definirá en el Estadio UNO. Con su gente y la mística copera de siempre, buscará revertir el resultado ante Flamengo. Si lo logra, habrá semifinal argentina frente a Racing. El partido se juega este jueves a las 21.30 con entradas agotadas.



Cronograma confirmado de la Copa Libertadores

Semifinales: del 21 al 29 de octubre (ida y vuelta, sin gol de visitante).

Final única: 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, Perú.





