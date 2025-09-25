Trabajadores bonaerenses preparan masiva movilización a Enargas
STIGAS moviliza al ENARGAS: exigen que la renovación de la concesión de Camuzzi no deje de lado salarios y derechos laborales.Política25 de septiembre de 2025Pamela Orellana
Los trabajadores de la distribuidora de gas Camuzzi preparan una movilización masiva a la Ciudad de Buenos Aires para el próximo 7 de octubre, coincidiendo con la primera audiencia pública que evaluará la renovación de la concesión de la empresa. La convocatoria fue confirmada por Pablo Van Den Heuvel, secretario general de STIGAS Bahía Blanca y secretario gremial de FETIGNRA, tras finalizar la asamblea de trabajadores en la región.
El conflicto surge en un contexto donde la empresa atraviesa uno de sus momentos más rentables desde la privatización de Gas del Estado en 1995, con ganancias récord y tarifas autorizadas por el gobierno nacional durante los últimos 21 meses. Sin embargo, tras meses de dilaciones, Camuzzi abandonó las discusiones paritarias sin ofrecer una propuesta concreta, actitud que los sindicatos califican de “provocación deliberada”.
Reclamos salariales y adicionales congelados
“Nunca ganaron tanto y, sin embargo, se niegan a actualizar los adicionales y las sumas no remunerativas”, afirmó Van Den Heuvel, en referencia a beneficios como refrigerio y viáticos que permanecen congelados desde hace aproximadamente un año. Según el dirigente, la negativa de la empresa “no se debe a un problema económico. Hay una decisión política de pagar lo mínimo”.
El endurecimiento de la postura patronal coincidió con la incorporación de Hernán Pardo como CEO, un ingeniero con pasado en Electricité de France (EDF), lo que, según los gremialistas, responde a un objetivo de disciplinamiento sindical. En conflictos anteriores, las movilizaciones masivas de trabajadores habían obligado a Camuzzi a rever su actitud, y ahora STIGAS apuesta nuevamente a la presión directa en ENARGAS para visibilizar la situación.
Contexto sectorial y antecedentes
El vencimiento de la concesión de Camuzzi, originalmente firmada por 30 años, coincide con un panorama favorable para los accionistas, pero complicado para los trabajadores. En la gestión actual, la industria del gas registró cortes de suministro, como el ocurrido en julio en Mar del Plata durante una ola polar, que obligó a suspender clases y actividades.
Los trabajadores denunciaron “falta de inversión y de mantenimiento en la red”, mientras que desde la provincia responsabilizaron a Nación por el parate de obras clave, como la de la planta compresora de Las Armas.
En 2024, Petronas había firmado un convenio con YPF para construir una planta de gas licuado en el puerto de Bahía Blanca, que representaría la mayor inversión extranjera directa en la historia del país.
Tras la decisión de YPF, a instancias del presidente Javier Milei, de trasladar el proyecto a Río Negro, Petronas desistió del plan. La renuncia de la compañía fue seguida por otros actores internacionales del sector, que se retiraron de Vaca Muerta, entre ellos Total, Equinor y Exxon, generando un efecto de alarma en la industria.
Movilización y expectativa
La marcha del 7 de octubre reunirá a todas las bases de STIGAS frente al ENARGAS, con el objetivo de exigir mejoras salariales y una distribución más justa de los recursos de Camuzzi.
“Mientras la empresa celebra balances positivos y gestiona la continuidad de su concesión, quienes sostenemos día a día el servicio seguimos relegados. Nuestra movilización busca que esta situación sea visible y que la empresa asuma la responsabilidad que le corresponde con sus trabajadores”, señalaron los sindicatos convocantes.
Fuerte malestar de libertarios con Karina Milei y Sebastián Pareja por “afiliaciones cerradas”
La interna de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires se agrava: militantes no logran afiliarse y crece el reclamo por depuración del partido.
Fuerza Patria en Buenos Aires: actos y recorridas con la BUP para garantizar participación y frenar a Milei
Taiana visitó Luján y Trotta se reunió con la militancia de Maipú. El peronismo prepara actos en Moreno, Cañuelas y Mar del Plata antes del Día de la Lealtad.
Mena cruzó a Espert por su discurso de “bala o bala” y lo tildó de “berretada criminal”
El ministro de Justicia bonaerense apuntó contra el diputado libertario y defendió las políticas de inclusión. "Lo que se necesita es meter plata, invertir para compensar las desigualdades", afirmó.
Viral: Un subsecretario de Milei huyó de un debate en la UBA
Escándalo en la UBA: el subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez, se fue de una reunión tras ser increpado por estudiantes.
Una nueva encuesta nacional muestra un cambio de tendencia sorprendente
Se dio vuelta la historia: la última encuesta revela que Fuerza Patria supera a La Libertad Avanza y pone en jaque a Javier Milei. Enterate todos los números.
Copa Libertadores: semifinalistas, calendario y los cruces definidos
Racing y Palmeiras ya están en la penúltima instancia del torneo continental. Estudiantes define con Flamengo y Liga de Quito visita a San Pablo para completar el cuadro.
Encuesta: así se mueve el tablero electoral de cara a octubre
Los números de la última encuesta encendieron alarmas en el Gobierno: la ventaja opositora se amplía y surge una figura con imagen positiva.