El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, recorrió distintos puntos del distrito junto a vecinas y vecinos para inaugurar obras viales y anunciar nuevos proyectos. En Tierras Altas y Grand Bourg, el jefe comunal destacó la importancia de la infraestructura para mejorar la calidad de vida de la comunidad y reafirmó el compromiso de su gestión con el desarrollo urbano.

Obras en Tierras Altas

En la ciudad de Tierras Altas, Nardini visitó la calle Moquegua en su conexión con Juan Francisco Seguí Sur, un nuevo punto de acceso que brindará alternativas de circulación y beneficiará tanto a los vecinos como a la comunidad educativa de dos instituciones escolares cercanas.

“Sé que aún hay mucho por construir y conectar, pero seguimos presentes, charlando con las familias, escuchando sus problemáticas, necesidades y prioridades para poder planificar a futuro”, expresó el intendente.

Durante la recorrida, anunció además la construcción de un corredor aeróbico que permitirá a las familias caminar, realizar actividad física y disfrutar de un espacio más iluminado, seguro y accesible. “Muy contento con todas las obras públicas que seguimos llevando adelante en Malvinas”, señaló.

Pavimento en Grand Bourg

Por otra parte, Nardini encabezó junto a la secretaria general, Noe Correa, la inauguración de dos cuadras de pavimento sobre la calle Capitán Bermúdez, entre F. Beiró y Ricardo Rojas, en la ciudad de Grand Bourg. Allí compartió la jornada con vecinos y referentes de la zona, recorrió las cuadras recién inauguradas y participó del clásico corte de cinta.

La obra fue ejecutada íntegramente por la Secretaría de Servicios del Municipio, con materiales provistos por la Hormigonera Municipal y el trabajo de las cuadrillas locales. Esta intervención forma parte de un plan más amplio que incluye las calles Miraflores y Benjamín Seaver, con un total de 3.890 metros cuadrados de calzada de hormigón.

“Cumplimos un sueño histórico”

Durante el acto, el intendente remarcó el valor de concretar una obra esperada por décadas: “Malvinas cumple 30 años, pero hay vecinos que están acá desde hace más del doble de tiempo. Y hoy nos pone contentos poder ver la alegría en sus caras, porque lo esperaron toda la vida. Vinieron cuando casi no había casas, trabajaron con esfuerzo, construyeron su vivienda, y hoy sus hijos y nietos puedan disfrutarla y que además de la accesibilidad ven que su propiedad realza el valor”.

Nardini también subrayó que la ejecución de los pavimentos representó un esfuerzo municipal luego del corte de financiamiento nacional: “Muchos pensaban que estábamos en la previa de una elección y estaban descreídos. Hoy nos reencontramos con ellos, que están contentos y ven que les pudimos cumplir. Que empiezan a creer de vuelta, no solo en la política sino en la palabra de las personas”.

Más obras y compromiso

El jefe comunal reiteró la decisión de continuar con el plan de infraestructura urbana en todo el distrito: “La elección pasó, queremos que la gente vea que tenemos una voluntad enorme de seguir transformando nuestro lugar y cumpliendo todos los días más sueños para nuestros vecinos”.

De esta manera, las nuevas cuadras pavimentadas en Grand Bourg, los trabajos de conexión en Tierras Altas y los proyectos próximos como el corredor aeróbico forman parte de un mismo objetivo: avanzar en obras públicas que mejoren la movilidad, fortalezcan la integración y brinden espacios de encuentro para las familias de Malvinas Argentinas.