La norma busca promover la práctica segura de actividades como la zumba, el skate, el BMX, la escalada, la calistenia, básquet 3x3, breaking, longboard, running, rollers, o el parkour en plazas, parques y playones urbanos. Además, fomenta campañas de prevención de lesiones, la creación de registros voluntarios de deportistas y profesores, la promoción de la vida saludable y la adaptación de la infraestructura urbana para el desarrollo de estas prácticas. “Con esta ley damos un paso más hacia una Provincia que reconoce, acompaña y protege a los ciudadanos, legislando las nuevas expresiones deportivas”, destacó Vivona.

No es la primera vez que Vivona lleva adelante iniciativas relacionadas al Deporte. En su trayectoria como Subsecretario de Deporte Social de la Nación, encabezó programas que fortalecieron a los clubes de barrio, con asesoramiento sobre la realización de personerías jurídicas para ordenar lo administrativo, además de lo deportivo.

Junto a Alicia Kirchner en los piletones de Ezeiza año 2013

Este trabajo lo llevó a lograr acompañamiento multitudinario de clubes y deportistas del país, impulsándolo a crear la Agrupación Deportiva Nacional (ADN) y más tarde la Agrupación Deportiva Bonaerense Argentina (ADBA), espacios que promueven la vida saludable y la participación de miles de familias.

Espacios como ADN, fueron lanzados en distintos lugares de nuestro país, con sedes en Municipios de la Provincia de Buenos Aires, como en Florencio Varela, Moreno, Pilar, Ituzaingó, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Ezeiza, Lanús, San Miguel, Almirante Brown, La Matanza, y San Martín, pero también en otras Provincias, como Entre Ríos (Colón), Río Negro (Bariloche), y Nequén (San Martín de los Andes), entre otros.

El Programa de Ligas Deportivas, impulsado por Vivona, tuvo impacto en más de 4 millones de personas de todo el país, donde los clubes de barrio tomaron un protagonismo impensado para la época. Ese despertar de los clubes de barrio se vio reflejado en la asistencia masiva que lograba al convocarlos, colmando cinco estadios entre 2012 y 2016: Colegiales, Los Piletones de Ezeiza, Banco Nación, el Estadio Fénix de Pilar y un año después de finalizada su responsabilidad como funcionario nacional, volvió a llenar el Estadio de San Miguel. Aquellos encuentros históricos demostraron que el deporte social no solo forma en valores, sino que también es capaz de unir a comunidades enteras.

Sobre la promoción del deporte, Luis sostiene “El dirigente barrial es el que deja el bolso después de trabajar, y se pone al frente del Club. A veces cómo técnico, a veces como una figura de contención. El Club es el lugar donde la sociedad se organiza y trabaja poder costearle a los chicos el viaje a otros clubes a jugar de visitante”

Jornada Deportiva y Cultural, Soc. Fomento 17 Agosto, La Matanza (Año 2014)

También Vivona impulsó la promoción de otras disciplinas como el Atletismo, Taekwondo, Kung Fu, Hockey o el Básquet, esta última destacada por el importante encuentro realizado junto a la Federación de Básquetbol del Área Metropolitana de Buenos Aires en el Club Atlético Obras.

A través de la Subsecretaría de Deporte de la Nación, también logró que niños y adultos de los lugares menos poblados de nuestro país, como el impenetrable, tuvieran acceso al deporte, llevando la transmisión del Mundial de Fútbol 2014 a La Quiaca, Provincia de Chaco.

Una de las frases que más se escucharon en estos encuentros, es la de Luis diciendo que “Los chicos no nacen malos, y el Estado tiene obligaciones”, y a lo largo de los años se dedicó a promover políticas públicas que cumplieran con esas obligaciones.

Por otro lado, la Unión Obrera Metalúrgica seccional Vicente López, se sintió consustanciada con el trabajo de Vivona a nivel deportivo, el 28 de marzo de 2023 inauguró en Pilar el estadio de Futsal AFA “Luis Omar Vivona”, presentando también como mascota del club un “Rinoceronte”, identificado popularmente con Luis Vivona.

Presentación ADN en Florencio Varela, Año 2015

En su labor como legislador, también impulsó diferentes proyectos ligados al Deporte, como la Ley N° 15.321 de Movilidad Sustentable, que promueve la creación de bicisendas en arterias provinciales, y el cuidado del ambiente, una ley muy importante para los amantes de la bicicleta.

Hoy, con la Ley de Deporte Urbano, Vivona se pone en sintonía con la demanda de nuestra sociedad a nivel cultural y deportivo al aire libre. Esta Ley no es casualidad, surge del conocimiento y la experiencia de una mirada distinta de algo que va a continuar.