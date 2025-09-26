La interna de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires atraviesa un momento crítico. Tras la derrota electoral del partido en la provincia, concejales, coordinadores y militantes denuncian que Karina Milei cerró el control de afiliaciones, bloqueando a quienes podrían mostrarse como opositores internos y dejando miles de registros sin procesar.

Según referentes libertarios del Conurbano, “hay miles y miles” de afiliaciones sin registrar, lo que impidió la constitución de Juntas Promotoras en varios distritos. La tarea de filtro habría quedado en manos del senador Carlos Curestis, presidente del Congreso provincial del partido y hombre de confianza de Sebastián Pareja.

“Hice afiliaciones el año pasado pero incluso yo sigo sin estar afiliada”, aseguró una concejal que fue corrida del cierre de listas este año. En su situación también se encuentran varios dirigentes de Las Fuerzas del Cielo, quienes tampoco figuran en los registros del partido.

Un coordinador del Conurbano explicó: “Las fichas para que pasen tienen que tener una marquita porque si van a elecciones se los llevan puestos a todos. Solo metieron las fichas necesarias para constituir el partido y nada más”.

Otro dirigente advirtió: “La mayoría de la gente no está ni afiliada, con lo cual no se pueden armar juntas promotoras porque Karina no quería que se conformen para tener en un puño todo el partido”.

Sebastián Pareja, fuertemente apuntado en redes.

Militares digitales y reclamos en redes

La situación generó indignación entre los militantes, quienes comenzaron a denunciar públicamente la falta de afiliación. En la red social X, usuarios cuestionaron la gestión de Pareja y la supuesta manipulación del diputado Ramón “Nene” Vera, uno de los coordinadores seccionales.

“Me afilie en octubre del 2024 cuando lanzaron LLA a nivel nacional, hoy me fijo y nada, nunca me afiliaron”, escribió un usuario identificado como @elpepetaxio221. Otros, como @diegodecascos, reclamaron: “Con afiliaciones cerradas y controladas no hay elecciones internas ni candidatos opositores. Fin. #RenunciaPareja #MileiEscuchanos”.

La molestia alcanza incluso a aquellos que participaron activamente en la fiscalización de los comicios provinciales del 7 de septiembre, cuando Fuerza Patria logró una victoria histórica con una diferencia de casi 14 puntos. “O se ponen las pilas con la fiscalización o somos boleta, fácil 10% robaron con actas que decían 0 votos a LLA”, advirtió otro militante a través de redes.

Tensiones internas y represalias

El clima interno se tensó más durante la reunión del pasado martes entre Pareja y los 24 coordinadores de la Primera Sección Electoral. La concejal de Pilar, Solana Marchesán, se retiró antes del cierre del encuentro, denunciando irregularidades y acusaciones en su contra.

En medio del conflicto, militantes de Las Fuerzas del Cielo y otros sectores piden una intervención directa de Karina y Javier Milei para depurar el partido y garantizar que las afiliaciones sean procesadas correctamente, antes de pensar en la contienda electoral de 2027.

“El pueblo que se comprometió con el partido no puede seguir mirando cómo se tiran sus afiliaciones a la basura. Pareja y Karina tienen que volar”, concluyó un usuario en X, reflejando la creciente indignación interna que amenaza con profundizar la fractura en el espacio libertario bonaerense.