—Intendente, remontémonos al 7 de septiembre. Fuerza Patria logró un 40% de los votos a nivel local, mientras que La Libertad Avanza alcanzó el 23%. ¿Cómo explica esta diferencia?

Primero y fundamental, creemos que un poco se plebiscita la gestión municipal. Los vecinos y vecinas de Tres Arroyos acompañaron lo que hemos hecho en un año y medio de gestión. A pesar de las dificultades generales, la evaluación de nuestro trabajo es positiva, y eso nos da respaldo. Pero también nos obliga a redoblar los esfuerzos y trabajar más fuerte, porque estamos atravesando un año muy complejo.

Sentimos que hubo un acompañamiento importante de los vecinos. Además, la oposición tuvo dificultades al no colaborar con el gobierno municipal en este contexto de crisis en el Consejo Deliberante, poniendo demasiados palos en la rueda. La sociedad, de alguna manera, lo evaluó de esta forma y nosotros percibimos ese respaldo.

Por supuesto, entendemos que esto no es un cheque en blanco. Como decía en la campaña, es una palmadita: “van bien, sigan así, los vamos a seguir controlando”. Somos humildes y entendemos el mensaje: hay que seguir trabajando y redoblar los esfuerzos.



—¿Cómo quedará conformado el Concejo Deliberante a partir de diciembre?

Nuestro bloque crecerá: pasamos de seis a siete concejales. Esto nos permite no solo ser la primera minoría, sino también fortalecernos de manera más amplia. Sin embargo, esto nos exige mantener el diálogo y buscar consensos. Ayer, por ejemplo, hubo una reunión de Hacienda en la que el secretario quería explicar la situación a los concejales, y la oposición no dio quórum.

El intendente Pablo Garate durante la presentación de la lista de Fuerza Patria en Tres Arroyos.

A veces siento que la política está tan lejos de la realidad que parece que todo el tiempo hay elecciones y enfrentamientos. Nosotros creemos lo contrario: hay que ponerse de acuerdo para que los argentinos tengan respuestas, y en este caso, para que los vecinos de Tres Arroyos tengan soluciones, no trabas ni obstáculos. Ese es un aprendizaje que aún tenemos que incorporar.