Entrevista GLP. Pablo Garate: "La política a veces está lejos de la realidad y eso hay que cambiarlo"
El intendente de Tres Arroyos aseguró que el respaldo electoral "no es un cheque en blanco" y subrayó la necesidad de seguir trabajando con "humildad, redoblando esfuerzos y manteniendo el contacto con los vecinos" para cumplir con las expectativas de la comunidad.Videos - Entrevistas29 de septiembre de 2025Mariana Portilla
—Intendente, remontémonos al 7 de septiembre. Fuerza Patria logró un 40% de los votos a nivel local, mientras que La Libertad Avanza alcanzó el 23%. ¿Cómo explica esta diferencia?
Primero y fundamental, creemos que un poco se plebiscita la gestión municipal. Los vecinos y vecinas de Tres Arroyos acompañaron lo que hemos hecho en un año y medio de gestión. A pesar de las dificultades generales, la evaluación de nuestro trabajo es positiva, y eso nos da respaldo. Pero también nos obliga a redoblar los esfuerzos y trabajar más fuerte, porque estamos atravesando un año muy complejo.
Sentimos que hubo un acompañamiento importante de los vecinos. Además, la oposición tuvo dificultades al no colaborar con el gobierno municipal en este contexto de crisis en el Consejo Deliberante, poniendo demasiados palos en la rueda. La sociedad, de alguna manera, lo evaluó de esta forma y nosotros percibimos ese respaldo.
Por supuesto, entendemos que esto no es un cheque en blanco. Como decía en la campaña, es una palmadita: “van bien, sigan así, los vamos a seguir controlando”. Somos humildes y entendemos el mensaje: hay que seguir trabajando y redoblar los esfuerzos.
—¿Cómo quedará conformado el Concejo Deliberante a partir de diciembre?
Nuestro bloque crecerá: pasamos de seis a siete concejales. Esto nos permite no solo ser la primera minoría, sino también fortalecernos de manera más amplia. Sin embargo, esto nos exige mantener el diálogo y buscar consensos. Ayer, por ejemplo, hubo una reunión de Hacienda en la que el secretario quería explicar la situación a los concejales, y la oposición no dio quórum.
El intendente Pablo Garate durante la presentación de la lista de Fuerza Patria en Tres Arroyos.
A veces siento que la política está tan lejos de la realidad que parece que todo el tiempo hay elecciones y enfrentamientos. Nosotros creemos lo contrario: hay que ponerse de acuerdo para que los argentinos tengan respuestas, y en este caso, para que los vecinos de Tres Arroyos tengan soluciones, no trabas ni obstáculos. Ese es un aprendizaje que aún tenemos que incorporar.
Entrevista GLP. Sergio Barenghi: “A Milei no le va a alcanzar para ganar en octubre”
El jefe comunal analizó el triunfo de Fuerza Patria en Bragado, cuestionó el rumbo económico nacional y vaticinó un futuro difícil con Milei: “Gobierna para una minoría y perjudica al resto”.
Entrevista GLP. “La gente está muy disconforme con Milei”: Julio Marini confía en un fuerte respaldo a Fuerza Patria en octubre
El intendente de Benito Juárez señaló que el descontento con las políticas de ajuste y la quita de derechos del gobierno nacional marcan el terreno para que el peronismo consolide su apoyo en las elecciones de octubre. “La situación para los argentinos está muy complicada”, afirmó.
Entrevista GLP. Camilo Alessandro: “Nos preocupa que el gobierno nacional no sepa cómo enderezar la nave”
El secretario de Gobierno de Salto advirtió sobre la falta de rumbo del Presidente y alertó que el país podría “chocarse con nosotros adentro”. En este contexto, resaltó la necesidad de redoblar esfuerzos y trabajar con humildad tras el triunfo de Fuerza Patria en su distrito.
Entrevista GLP. Wischnivetzky: “Vemos muy difícil que Milei recapacite porque tiene otro jefe que no es el pueblo argentino”
El intendente de Mar Chiquita alertó que la reducción de fondos de coparticipación sobrecarga los municipios, que llevan casi dos años con menos recursos priorizando salud, educación y seguridad. “Estamos al límite, es un plan económico viejo y triste”, afirmó.
Entrevista GLP. Morón, un municipio en ruinas: “La interna entre Ghi y Sabbatella afecta gravemente la gestión”
El intendente Lucas Ghi enfrenta críticas por deficiencias en alumbrado público, bacheo, recolección de residuos y limpieza de espacios públicos. Los vecinos también denuncian falta de móviles, policías y cámaras de seguridad, y advierten que la interna con el sabbatellismo “desordena” la gestión y limita su capacidad de respuesta.
Encuesta: así se mueve el tablero electoral de cara a octubre
Los números de la última encuesta encendieron alarmas en el Gobierno: la ventaja opositora se amplía y surge una figura con imagen positiva.
Semifinales definidas: Racing y Lanús buscan la gloria continental
La Academia se mide con Flamengo y el Granate con Universidad de Chile. Conocé los últimos cruces, fechas y horarios de la Libertadores y la Sudamericana 2025.