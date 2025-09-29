Nardini recorrió una obra clave en la conectividad del distrito
El intendente de Malvinas Argentinas recorrió la obra de pavimentación e hidráulica que se lleva adelante en el barrio Emaús de Tierras Altas.Municipales29 de septiembre de 2025Soledad Castellano
El intendente de Malvinas Argentinas recorrió la obra de pavimentación e hidráulica en el barrio Emaús de Tierras Altas. Se trata de dos cuadras estratégicas que conectan directamente con la calle troncal Francisco Seguí, vía que une cuatro ciudades del distrito.
El proyecto, financiado íntegramente por la administración municipal, contempla 1.020 metros cuadrados, que se extienden a lo largo de dos cuadras de pavimento de hormigón, y la readecuación de sumideros hidráulicos.
Durante la visita, el intendente expresó: “Estamos en la calle Moquegua, en la conexión con Francisco Seguí Sur, que nos da una alternativa y la posibilidad de avanzar con una planificación de obra pública junto a la Secretaría de Obras Públicas del municipio, sabiendo que aún hay mucho por construir y conectar. Es importante que la gente vea que, pasada la elección, seguimos presentes, charlando con ellos, escuchando sus problemáticas, necesidades y prioridades para poder planificar a futuro”.
Además, en la recorrida, Nardini pudo conversar con vecinos que se acercaron, a quienes les pudo comentar sobre el avance de obras en barrios periféricos, el embellecimiento del centro cívico y la finalización de la obra hidráulica que conecta Grand Bourg con Tortuguitas.
Y también adelantó que “pronto construiremos el corredor aeróbico para que puedan caminar, hacer ejercicio, para que las familias puedan disfrutar de un espacio más lindo, iluminado y seguro. Muy contento con todas las obras públicas que seguimos llevando adelante en Malvinas Argentinas”.
