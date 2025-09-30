Curutchet: "Trabajamos codo a codo con Provincia"

"Junto a Kicillof y ministros inauguramos la Casa de la Provincia en Marcos Paz, un edificio moderno que brindará una mejor y más eficiente atención a los vecinos y vecinas de nuestro pueblo", celebró en sus redes el alcalde Ricardo Curutchet.

"Trabajando codo a codo con Axel y Provincia seguimos avanzando con hechos concretos que se ven y mejoran la calidad de vida. Como la Ruta 40, el entubado de Rivadavia Sur y este nuevo espacio de cercanía, escucha y resolución. Un Estado presente al servicio de la comunidad", agregó el alcalde.



En Marcos Paz, fue inaugurada la decimoséptima Casa de la Provincia en territorio bonaerense

El gobernador, Axel Kicillof y la jefa de Asesores, Cristina Alvarez Rodríguez, inauguraron formalmente la Casa de la Provincia en Marcos Paz junto al jefe comunal, Ricardo Curutchet, funcionarios y legisladores. La nueva dependencia beneficia a más de 67.000 mil vecinos y vecinas.

“Representamos a un Estado eficaz y cercano, que brinda respuestas concretas y trabaja para que las políticas públicas alcancen a todos los y las bonaerenses”, explicó Kicillof.

Por su parte, Álvarez Rodríguez señaló que “estas Casas permiten que las y los vecinos accedan a todos los servicios de la Provincia sin perder tiempo, sin viajar y con la atención que se merecen. Como dice el gobernador Kicillof, no hay pueblos grandes o pueblos chicos: todos tienen los mismos derechos garantizados”.

La nueva Casa cuenta con delegaciones del Registro Provincial de las Personas, el Instituto de Previsión Social (IPS), la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) y los ministerios de Trabajo, y de Mujeres y Diversidad. El Instituto Cultural aportó una ludoteca y el ministerio de Ambiente los cestos para la separación de residuos. Además, estarán disponibles las prestaciones de Provincia NET Pagos.

En ese marco, Kicillof afirmó: "Esta es la Casa de la Provincia Nº17 que inauguramos con el objetivo de centralizar las prestaciones y simplificar los trámites a miles de vecinos y vecinas sin que tengan que viajar a otras ciudades".

“Este nuevo edificio demuestra la preocupación del Gobierno bonaerense para mejorar el día a día de los vecinos: es ejemplo de una gestión de cercanía, que escucha y resuelve”, subrayó Curutchet.



Kicillof y Rodríguez entregaron el árbol número 1 millón del Plan Forestal

El gobernador Axel Kicillof y el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, encabezaron en Marcos Paz la entrega del árbol número 1 millón correspondiente al Plan de Incentivos a la Actividad Forestal, una política provincial que busca generar, ampliar y mejorar las masas boscosas de la provincia de Buenos Aires.

La actividad se desarrolló en el marco de la inauguración de la Casa de la Provincia de Marcos Paz y contó con la participación de autoridades provinciales y municipales. El establecimiento beneficiario fue la unidad productiva de los hermanos Raúl, Juan Mateo y Santiago Hourquebie, ubicada en General Las Heras. La entrega de árboles tiene como objetivo hacer una cortina de viento con Casuarinas, y otra con los Eucaliptus para agrandar el monte que poseen y de esta forma generar mejores condiciones de abrigo para el rodeo.



Más políticas productivas en Marcos Paz

En la misma jornada, se entregaron árboles frutales en el marco del Programa de Fomento de la Fruticultura Bonaerense, que este año alcanzará más de 65 mil ejemplares entregados en toda la provincia. El objetivo es fortalecer la diversidad productiva, fomentar el agregado de valor local y consolidar el arraigo rural.

Javier Rodríguez remarcó la importancia de estas políticas en articulación con otras iniciativas locales: “No es casualidad que este árbol un millón sea entregado en Marcos Paz. Aquí tenemos un conjunto muy amplio de programas. Por ejemplo, el Mercado Bonaerense fijo que funciona desde hace un tiempo, conectando productores con consumidores de manera directa. Eso permite que los vecinos accedan a precios más bajos y, al mismo tiempo, que productores pequeños y medianos tengan un espacio de comercialización. Muchas veces la barrera no está en producir, sino en encontrar dónde vender. El gran supermercado exige volúmenes imposibles para ellos; el Mercado Bonaerense, en cambio, les abre esa puerta”.

Acompañaron al ministro la subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carla Seain, y el director de Bosques y Forestación, Demian Alonso.