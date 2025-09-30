Achával recibió a Kicillof y Cuattromo: Inauguraron nueva sede del Banco Provincia
El alcalde de Pilar dijo que, en un contexto de grandes desafíos, junto a Provincia se sigue articulando políticas públicas que impulsan la producción y fomentan el desarrollo.Municipales30 de septiembre de 2025Soledad Castellano
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró una nueva sucursal del Banco Provincia en el Parque Industrial del municipio de Pilar, junto al presidente de la institución, Juan Cuattromo, y el intendente local, Federico Achával.
“Mientras el país entero atraviesa una crisis muy fuerte como consecuencia de las políticas económicas del Gobierno nacional, en la provincia de Buenos Aires estamos haciendo un gran esfuerzo para sostener el crédito productivo y acompañar a las pequeñas y medianas empresas”, sostuvo Kicillof y añadió: “Esta nueva sucursal de la banca pública bonaerense viene a seguir acercando todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance para cuidar el empleo y mitigar el impacto que generan las políticas de Milei en el entramado productivo”.
En ese marco, el Gobernador señaló que “esto es posible porque, tras recibir un Banco Provincia en estado de abandono, no solo nos propusimos recuperarlo, sino también poner en marcha un verdadero plan de expansión que nos permita llegar a todos los rincones para estar a disposición de las empresas y las familias bonaerenses”.
El nuevo edificio ha sido construido para relocalizar la sucursal del Banco Provincia dentro del parque industrial y brindar un mejor servicio a más de 6.000 clientes. Las instalaciones cuentan con cajeros automáticos, terminal de autoservicio, sala de reuniones, puestos comerciales y oficinas para la tesorería.
Por su parte, Cuattromo resaltó: “En el Banco Provincia tenemos alrededor de 80.000 clientes del sector industrial. Esta sucursal es un buen ejemplo de nuestro compromiso, ya que demuestra que el Banco está inseparablemente vinculado al destino de la producción industrial de la Provincia, en especial de sus pymes". "En un contexto de caída de la actividad económica, reforzamos nuestras líneas de financiamiento con subsidios de tasa porque sabemos que acompañar a las pymes es clave para sostener el entramado productivo y cuidar el trabajo de las y los bonaerenses”, subrayó.
La sucursal fue diseñada bajo criterios de eficiencia energética y cuidado ambiental: cuenta con paneles solares, iluminación 100% led, equipos de climatización de última generación y termotanques intercambiadores de calor solar como fuente alternativa, entre otras características.
Achával destacó el apoyo de la Provincia
“Este acto es la muestra de un Gobierno provincial que apoya y piensa en el modelo productivo bonaerense: la nueva sede permite recibir a las industrias y pymes del parque industrial de Pilar generando una mejor sinergia de trabajo”, subrayó Achával.
El intendente de Pilar además comentó desde redes: "Inauguramos una nueva sede del Banco Provincia en el Parque Industrial de Pilar, junto al gobernador Kicillof y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuatrromo. En un contexto de grandes desafíos, seguimos articulando políticas públicas que impulsan la producción y fomentan el desarrollo", aseguró.
Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Trabajo, Walter Correa; y la presidenta del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Jimena López.
