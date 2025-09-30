Bevilacqua gestionó obras de agua y cloacas ante el presidente de ABSA
El intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, mantuvo una reunión de trabajo con el presidente ejecutivo de ABSA, Hugo Obed, donde se avanzó en gestiones clave para mejorar el suministro de agua y la infraestructura cloacal en distintas localidades del distrito.Municipales30 de septiembre de 2025Soledad Castellano
El intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, mantuvo una reunión de trabajo con el presidente ejecutivo de ABSA, Hugo Obed.
Para Médanos se confirmó que antes de diciembre quedarán conectados dos pozos de agua en La Mascota, lo que permitirá inyectar 20 m³ adicionales al sistema.
En tanto para Pedro Luro, ABSA avanza con la licitación para el recambio de colectores cloacales, una obra destinada a reemplazar tramos deteriorados que hoy generan obstrucciones periódicas y requieren intervenciones permanentes con equipos desobstructores.
La inversión prevista asciende a $448.758.519,80 + IVA, bajo modalidad de licitación privada, con apertura de ofertas el 23 de octubre de 2025. Los trabajos contemplan el recambio de cañerías de Ø160 y Ø300 en distintos tramos —entre ellos, calles 26, 28, 30, 32, 34 y 36—, y el financiamiento y la ejecución estarán a cargo de ABSA.
Según se infirmó, para Mayor Buratovich se presentó el proyecto de cloacas para el barrio La Placa, previsto para iniciar en 2026 en dos etapas, con una inversión estimada de $800 millones. Además, el Municipio —con recursos propios— adjudicó la puesta en funcionamiento del Pozo 6, que beneficiará a la Escuela Técnica y a viviendas aledañas.
En tanto, para Hilario Ascasubi se planteó avanzar con una obra estratégica de cloacas para brindar servicio a la Escuela N.º 8 y al barrio Perman.
A su vez, en Algarrobo se trabaja en el proyecto de extensión del acueducto Sauce Chico–Médanos (2.ª etapa) para mejorar el abastecimiento de agua en la localidad.
“El objetivo es que cada inversión que realizamos en Villarino tenga impacto directo en nuestros vecinos. Con estas gestiones, buscamos mejorar la calidad de vida en cada localidad”, afirmó Bevilacqua.
