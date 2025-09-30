Capra junto al ministro Rodríguez pusieron en foco la mejora de caminos rurales

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, visitó el distrito de General Alvear.

Javier Rodríguez junto al intendente, Ramón Capra, entregó una pala cargadora frontal de 100 HP destinada al mejoramiento de los caminos rurales. 

La maquinaria permitirá intensificar las tareas de mantenimiento de la red vial, clave para el traslado de la producción agropecuaria y la conectividad de las comunidades.

