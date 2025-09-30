Capra junto al ministro Rodríguez pusieron en foco la mejora de caminos rurales
El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, visitó el distrito de General Alvear.Municipales30 de septiembre de 2025Soledad Castellano
Javier Rodríguez junto al intendente, Ramón Capra, entregó una pala cargadora frontal de 100 HP destinada al mejoramiento de los caminos rurales.
La maquinaria permitirá intensificar las tareas de mantenimiento de la red vial, clave para el traslado de la producción agropecuaria y la conectividad de las comunidades.
Actualmente, la provincia de Buenos Aires cuenta con 65 Escuelas de Educación Agraria, 28 Centros de Educación Agraria y 35 Centros Educativos de Producción Total, lo que representa aproximadamente el 22% de los establecimientos de educación agraria de todo el país.
FIT 2025 y memoria histórica: General Lavalle combinó identidad, turismo y homenaje
El Municipio promocionó su gastronomía y cultura en la Feria Internacional de Turismo y realizó un acto en el Cementerio de General Lavalle en memoria de los desaparecidos durante la dictadura.
Ishii profundiza lazos con China
El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, mantuvo un encuentro con Jiang Bing, Subsecretario del Comité Municipal del Partido y Alcalde de la ciudad de Dandong, República Popular China.
Suipacha avanza con mejoras en espacios públicos y programas de salud visual
El intendente Juan Luis Mancini acompañó la entrega de anteojos de IOMA, mientras avanzan las obras en el Parque Municipal Baroni y la Plaza Brown.
Salomón recibió a Javier Rodríguez y Alberto Sileoni
Los funcionarios inauguraron la nueva sala de elaboración de quesos de la Escuela de Educación Secundaria Agraria (EESA) N° 1 de Cazón.
Entrevista GLP. Morón, un municipio en ruinas: “La interna entre Ghi y Sabbatella afecta gravemente la gestión”
El intendente Lucas Ghi enfrenta críticas por deficiencias en alumbrado público, bacheo, recolección de residuos y limpieza de espacios públicos. Los vecinos también denuncian falta de móviles, policías y cámaras de seguridad, y advierten que la interna con el sabbatellismo “desordena” la gestión y limita su capacidad de respuesta.
Encuesta revela la imagen de Milei a semanas de las elecciones
A semanas de las elecciones legislativas, la confianza en Javier Milei se hunde: la encuesta de Di Tella marca el nivel más bajo de su gestión.
Escándalo en 9 de Julio: productores enfrentaron a funcionarios municipales
Bronca en 9 de Julio: productores irrumpieron en la municipalidad, quemaron gomas y exigieron obras urgentes por los caminos anegados. Mirá el video.