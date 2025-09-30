Capra junto al ministro Rodríguez pusieron en foco la mejora de caminos rurales

Javier Rodríguez junto al intendente, Ramón Capra, entregó una pala cargadora frontal de 100 HP destinada al mejoramiento de los caminos rurales.

La maquinaria permitirá intensificar las tareas de mantenimiento de la red vial, clave para el traslado de la producción agropecuaria y la conectividad de las comunidades.

Actualmente, la provincia de Buenos Aires cuenta con 65 Escuelas de Educación Agraria, 28 Centros de Educación Agraria y 35 Centros Educativos de Producción Total, lo que representa aproximadamente el 22% de los establecimientos de educación agraria de todo el país.