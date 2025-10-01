Aumentos en octubre: oficializan la suba en la luz y el gas

El Gobierno nacional oficializó un nuevo incremento en las tarifas de luz y gas, que comenzó a regir desde este miércoles tras la publicación de las resoluciones correspondientes en el Boletín Oficial. La medida impacta de lleno en los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con aumentos en las facturas de EDESUR y EDENOR, además de ajustes en el gas natural en todo el país.

Incrementos en EDESUR y EDENOR

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) aprobó los nuevos cuadros tarifarios para las distribuidoras de energía eléctrica. Según la Resolución 694/2025, los usuarios de EDESUR deberán afrontar un incremento del 3,07 % en el Costo Propio de Distribución (CPD) respecto a septiembre, mientras que la Resolución 695/2025 estableció una suba del 3,13 % para EDENOR.

El ajuste se definió a partir de una fórmula de indexación mensual que combina en un 67 % la variación del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y en un 33 % el Índice de Precios al Consumidor (IPC), ambos publicados por el INDEC. Con las cifras de agosto, el ajuste del CPD alcanzó el 2,70 %, al que se agregó la suba mensual prevista.

Argumentos oficiales

Desde el Ministerio de Economía, bajo la conducción de Luis Caputo, señalaron que la medida responde a la necesidad de continuar con la “corrección de los precios relativos de la economía”, enmarcada en la emergencia energética y económica declarada en diciembre de 2023.

En este sentido, se definió que el Precio Estacional de Energía (PEST) se reduzca en un 0,22 %, mientras que el Precio Estacional del Transporte en Alta Tensión se incremente en un 7,12 %. Además, las tarifas de transporte y distribución eléctrica seguirán ajustándose según las revisiones quinquenales realizadas por el ENRE.

Segmentación tarifaria y valores de referencia

El esquema de segmentación continuará vigente, con bonificaciones y topes de consumo para los usuarios de Nivel 2 (menores ingresos) y Nivel 3 (ingresos medios). También se fijaron tarifas específicas para clubes de barrio, entidades de bien público y usuarios-generadores desde el 1 de octubre.

El Valor Agregado de Distribución Medio (VAD Medio) quedó establecido en $48,223 para los usuarios de EDESUR y en $52,202 para los de EDENOR. El ENRE justificó estas actualizaciones en la necesidad de “mantener en términos reales la remuneración que percibe la distribuidora durante todo el período tarifario de cinco años”.

Ajustes en el gas

En paralelo, la Secretaría de Energía y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) avanzaron en la actualización de los cuadros tarifarios del servicio de gas. La Resolución 382/2025, también publicada en el Boletín Oficial, estableció un incremento del 2,6 % en relación a los valores vigentes hasta septiembre.

Los nuevos cuadros aplican tanto a usuarios residenciales como a comerciales, industriales y entidades de bien público, con cargos fijos mensuales y cargos variables por consumo.

Metodología y novedades en la tarifa

El esquema incorpora por primera vez las “Diferencias Diarias Acumuladas” (DDA), que resultan de ajustes previos y afectan directamente el cálculo tarifario. Asimismo, se actualizaron los precios del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), expresados en dólares por millón de BTU en base a los contratos del Plan Gas.Ar y al tipo de cambio promedio del Banco Nación.

El Gobierno también dispuso un recargo del 7 % sobre el precio del gas natural en el PIST, con el objetivo de trasladar a la tarifa final los costos reales de producción, transporte y abastecimiento.