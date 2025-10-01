Mayra Mendoza entregó escrituras junto al ministro Mena

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, encabezaron la entrega de escrituras a más de 800 familias quilmeñas.

01 de octubre de 2025
Soledad Castellano

“Hay vecinos que hace 10, 20, 30, 40 años que están esperando este momento tan importante, y que seguramente van a volver a sus casas con el expediente terminado, con el título en mano, a compartir y celebrar con las familias. Esto habla del resultado de un Estado Municipal trabajando en conjunto con el Provincial; por eso le agradezco profundamente a todo el equipo de la Secretaría de Obras Públicas, y a nuestro ministro Juan Martín Mena”, sostuvo Mayra Mendoza, acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Ceci Soler. 

Quilmes

La Jefa comunal destacó la estabilidad que tuvo nuestro país durante el período del último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y denunció que “está proscripta y presa por cómo trabajó por el pueblo argentino, es una mujer inocente y debe ser libre porque es una causa armada”, y ponderó la importancia de los próximos comicios: “El 26 de octubre no es una elección más, es una elección donde se pone en juego qué modelo de país queremos, qué posibilidad tenemos de volver a recuperar todo lo que nos han quitado de cara al 2027 cuando se termine este periodo democrático de un gobierno nacional cruel e insensible”. 

“Quiero decirles que como Intendenta es un orgullo haber sido y ser parte de esta gestión de trabajo que en la historia del municipio haya entregado más seguridad jurídica a partir de las escrituras de nuestros vecinos. Son más de 3.000 los trámites finalizados que se han logrado en estos 5 o 6 años de gobierno y eso es lo que vamos, como ustedes saben, a continuar haciendo, desde donde nos toque”, subrayó.

Por su parte, Juan Martín Mena expresó: “En un contexto muy desfavorable, donde a los bonaerenses el gobierno nacional nos da la espalda de una manera absolutamente ilegal e inescrupulosa, Mayra no dejó un solo compromiso de los que prometió en la apertura de sesiones, sin cumplir. Está solucionando problemas que durante décadas y décadas no los habían solucionado otros dirigentes y, particularmente, otros intendentes. Sin su prepotencia de trabajo y planificación serían imposibles estas 800 escrituras y también todas las demás áreas de gestión que ella está cubriendo en el municipio”.

Quilmes2

En esta jornada , que se desarrolló en el Sindicato del Plástico, ubicado en avenida La Plata 835, en Quilmes Oeste, se entregaron 800 títulos a familias quilmeñas en el marco de distintos programas e institutos: por el Plan Arraigo, 12 escrituras; a través del Instituto de Vivienda de PBA, 313; por la Ley 10.830, 471, y por el programa de Lotes Fiscales Municipales, que fue recuperado durante la gestión y que incluye trámites iniciados hasta hace 50 años, 4 escrituras. 

A su vez, desde el inicio de la gestión municipal en 2019, y con la entrega de hoy, se alcanza un total de 3.390 títulos a familias de Quilmes, ya que se suman a los 1.312 títulos otorgados a través de la Escribanía General de Gobierno y a los 1.278 entregados mediante el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad (Ley 24.374).

También durante la jornada, y antes de la entrega de escrituras, la Intendenta quilmeña le entregó un certificado de eximición de tasa municipal a integrantes del Sindicato del Plástico.

Fueron parte de la actividad el administrador general del Instituto de Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, Diego Menéndez; el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García, su par de Hacienda, Eva Stoltzing; la directora general de Vivienda, Tierras y Regularización Dominial, Adriana Cittadino, y la concejala electa, Florencia Báez.

