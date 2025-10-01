Mayra Mendoza entregó escrituras junto al ministro Mena
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, encabezaron la entrega de escrituras a más de 800 familias quilmeñas.Municipales01 de octubre de 2025Soledad Castellano
“Hay vecinos que hace 10, 20, 30, 40 años que están esperando este momento tan importante, y que seguramente van a volver a sus casas con el expediente terminado, con el título en mano, a compartir y celebrar con las familias. Esto habla del resultado de un Estado Municipal trabajando en conjunto con el Provincial; por eso le agradezco profundamente a todo el equipo de la Secretaría de Obras Públicas, y a nuestro ministro Juan Martín Mena”, sostuvo Mayra Mendoza, acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Ceci Soler.
La Jefa comunal destacó la estabilidad que tuvo nuestro país durante el período del último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y denunció que “está proscripta y presa por cómo trabajó por el pueblo argentino, es una mujer inocente y debe ser libre porque es una causa armada”, y ponderó la importancia de los próximos comicios: “El 26 de octubre no es una elección más, es una elección donde se pone en juego qué modelo de país queremos, qué posibilidad tenemos de volver a recuperar todo lo que nos han quitado de cara al 2027 cuando se termine este periodo democrático de un gobierno nacional cruel e insensible”.
“Quiero decirles que como Intendenta es un orgullo haber sido y ser parte de esta gestión de trabajo que en la historia del municipio haya entregado más seguridad jurídica a partir de las escrituras de nuestros vecinos. Son más de 3.000 los trámites finalizados que se han logrado en estos 5 o 6 años de gobierno y eso es lo que vamos, como ustedes saben, a continuar haciendo, desde donde nos toque”, subrayó.
Por su parte, Juan Martín Mena expresó: “En un contexto muy desfavorable, donde a los bonaerenses el gobierno nacional nos da la espalda de una manera absolutamente ilegal e inescrupulosa, Mayra no dejó un solo compromiso de los que prometió en la apertura de sesiones, sin cumplir. Está solucionando problemas que durante décadas y décadas no los habían solucionado otros dirigentes y, particularmente, otros intendentes. Sin su prepotencia de trabajo y planificación serían imposibles estas 800 escrituras y también todas las demás áreas de gestión que ella está cubriendo en el municipio”.
En esta jornada , que se desarrolló en el Sindicato del Plástico, ubicado en avenida La Plata 835, en Quilmes Oeste, se entregaron 800 títulos a familias quilmeñas en el marco de distintos programas e institutos: por el Plan Arraigo, 12 escrituras; a través del Instituto de Vivienda de PBA, 313; por la Ley 10.830, 471, y por el programa de Lotes Fiscales Municipales, que fue recuperado durante la gestión y que incluye trámites iniciados hasta hace 50 años, 4 escrituras.
A su vez, desde el inicio de la gestión municipal en 2019, y con la entrega de hoy, se alcanza un total de 3.390 títulos a familias de Quilmes, ya que se suman a los 1.312 títulos otorgados a través de la Escribanía General de Gobierno y a los 1.278 entregados mediante el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad (Ley 24.374).
También durante la jornada, y antes de la entrega de escrituras, la Intendenta quilmeña le entregó un certificado de eximición de tasa municipal a integrantes del Sindicato del Plástico.
Fueron parte de la actividad el administrador general del Instituto de Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, Diego Menéndez; el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García, su par de Hacienda, Eva Stoltzing; la directora general de Vivienda, Tierras y Regularización Dominial, Adriana Cittadino, y la concejala electa, Florencia Báez.
Nardini: "Primero la Patria es un instrumento de construcción política complementario"
El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, presentó "Primero La Patria". Se trata de agrupación política dentro del Movimiento Nacional Justicialista.
Gestión Moccero reconoció el accionar del ministro Javier Alonso y la Policía Bonaerense
La gestión que encabeza el intendente de Coronel Suárez destacó el accionar del titular de la cartera de Seguridad bonaerense y de la Policía en el marco del operativo que permitió la detención de los imputados en el triple femicidio de Florencio Varela.
"Qué alegría me da que se haya retomado el contacto entre Milei y Macri", dijo Ramón Lanús
El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, celebró desde redes que el expresidente Mauricio Macri haya retomado contacto con el actual mandatario Javier Milei.
Cascallares inauguró la 9° Feria Internacional del Libro en el aniversario de Almirante Brown
El intendente Mariano Cascallares encabezó la apertura de la feria cultural más importante de la región, con una grilla de más de 150 actividades gratuitas.
Entrevista GLP. Morón, un municipio en ruinas: “La interna entre Ghi y Sabbatella afecta gravemente la gestión”
El intendente Lucas Ghi enfrenta críticas por deficiencias en alumbrado público, bacheo, recolección de residuos y limpieza de espacios públicos. Los vecinos también denuncian falta de móviles, policías y cámaras de seguridad, y advierten que la interna con el sabbatellismo “desordena” la gestión y limita su capacidad de respuesta.
Encuesta revela la imagen de Milei a semanas de las elecciones
A semanas de las elecciones legislativas, la confianza en Javier Milei se hunde: la encuesta de Di Tella marca el nivel más bajo de su gestión.
Encuesta: tensión en la opinión pública y alerta para el Gobierno
Una encuesta nacional expone un fuerte deterioro en la gestión de Milei: economía, vetos y clima social en contra. Conocé los números clave.