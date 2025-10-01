Marini recibió a Sileoni y juntos inauguraron obras de infraestructura escolar

El intendente de Benito Juárez, Julio Marini, recibió la visita del Director General de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni.

Juntos, visitaron la localidad de Barker, distrito de Benito Juárez, donde inauguraron obras de reacondicionamiento y ampliación del Gimnasio de la Escuela Primaria Nº 18. Se trata de una obra financiada por el gobierno provincial y municipal.

Sileoni, desde redes, dio detalles de su paso por Benito Juárez y agregó "Luego nos trasladamos a las instalaciones del anexo N°514 de la Escuela de Educación Especial N°501 de Barker y visitamos la sede del Programa Puentes donde se construyeron aulas nuevas para los más de 600 estudiantes que asisten a estudiar carreras universitarias".

"Y supervisamos las obras de ampliación Escuela Técnica N°1 en donde asisten más de 490 estudiantes que cursan las orientaciones de Técnico en Programación y Técnico en Electromecánica", concluyó.