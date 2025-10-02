Cascallares y Larroque lanzaron "El Almacén de la comunidad"

Dicho espacio, ubicado en la calle Carlos Pellegrini N° 960 de localidad de Burzaco, y puesto en funcionamiento en articulación con la Federación Unión Nacional de Cooperativas Argentinas de Trabajo (FUNCAT), será un punto de comercialización de la economía social en Almirante Brown.

En la oportunidad, Cascallares subrayó la importancia de la iniciativa a través de la cual no solo se generará trabajo para la comunidad sino se promoverá la protección de la economía de los brownianos.

Asimismo, el jefe comunal que hizo hincapié en la tarea que lleva adelante la FUNCAT en Almirante Brown, señaló que: “En un momento donde las políticas nacionales intentan llevarnos al individualismo, nosotros desde acá seguimos construyendo comunidad con un gobernador que continúa enviando herramientas concretas para que aún en tiempos difíciles, donde la Provincia ha tenido un enorme recorte desde el Gobierno Nacional, se siga acompañando a los municipios y organizaciones”.

Cabe señalar, que el nuevo espacio es el décimo “Almacén de la Comunidad” de la provincia de Buenos Aires, forma parte del programa “Comprar Comunidad” y tiene por objetivo acercarles a los vecinos productos de la canasta familiar a precios justos.

En el lugar se venderán frutas, verduras, quesos, lácteos, fiambres, embutidos, secos (pastas, arroces, legumbres y harinas, entre otros), también productos gastronómicos y artesanales.

Es para destacar además que la totalidad de los productos del almacén cuenta con el beneficio del 40% de reintegro proporcionado por Banco Provincia en el marco del descuento de Mercados.

La actividad contó con la participación del presidente de FUNCAT, Martín Villalba; el secretario de Gobierno, Juan José Fabiani; el secretario de Relaciones con la Comunidad, Federico Sassone; el presidente del Instituto Municipal de Economía Social, Víctor Caparelli; la vicepresidenta del Instituto Municipal de Economía Social, Analía de Bernardis, además de representantes de los ministerios de Justicia, de Asuntos Agrarios y de Trabajo bonaerense.

Jóvenes innovando

Previamente Cascallares y Larroque, junto a la directora de las Juventudes de la provincia de Buenos Aires, Ayelén López, participaron de la exposición de proyectos de estudiantes secundarios en el marco del programa “Jóvenes Innovando”.

La Casa Municipal de la Cultura de Adrogué fue escenario del encuentro donde las autoridades celebraron la iniciativa que estimula la participación, creatividad y el compromiso de los jóvenes de Almirante Brown con su comunidad a través de proyectos con perspectiva social.

Cascallares junto a los adultos mayores

En el día internacional de las Personas Mayores, el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, compartió una jornada de promoción de envejecimiento activo que incluyó talleres y actividades físicas y recreativas.

El encuentro tuvo lugar en el nuevo Parque Público de la Universidad Nacional Almirante Brown (UNaB) en Burzaco y contó con la participación de centros de jubilados y pensionados de nuestro distrito.

El objetivo fundamental de la jornada fue reconocer y revalorizar el rol de nuestros adultos mayores en la comunidad, promoviendo diversas acciones que garanticen su inclusión y participación en la misma.

Cabe señalar que durante el encuentro se llevaron a cabo talleres de salud integral, telemedicina, actividades físicas y recreativas y caminatas por el parque recientemente inaugurado.

“Celebramos el día de nuestros adultos mayores con numerosas actividades que promuevan su mejor calidad de vida en pos de un envejecimiento activo. Desde el Municipio renovamos nuestro compromiso e impulsamos acciones que garanticen sus derechos a fin de contribuir a su integración en la comunidad”, manifestó el intendente Mariano Cascallares.

Vale destacar que el Parque Saludable “Ramón Carrillo” también fue escenario de las actividades pensadas para las personas mayores del distrito.

Participaron de la jornada la secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; la subsecretaria de Redes Integrales de Servicios de Salud, Dra. Mariana Ávila; la coordinadora General de Adultos Mayores, Matilde Maciel y el presidente del Consejo Municipal Adulta y Adulto Mayor, Carmelo Pernicone, entre otros.