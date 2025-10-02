Del 27 al 30 de septiembre, el Partido de La Costa estuvo presente en la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, el encuentro más importante del sector en Latinoamérica, llevado a cabo en La Rural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante los cuatro días del evento, el distrito recibió más de 3.000 visitantes por jornada en el stand de la Provincia de Buenos Aires, interesados en conocer la oferta turística de cara al verano 2026.

Con una propuesta integral y una identidad clara —familiar, diversa y accesible—, La Costa reafirmó su posición como uno de los destinos preferidos por los argentinos. Prestadores turísticos locales, incluyendo parques temáticos y alojamientos, pudieron mostrar directamente sus servicios al público general y a operadores del sector, fortaleciendo la presencia de la región en la industria turística nacional.

Uno de los momentos más destacados fue la presentación conjunta de la Secretaría de Turismo de La Costa con los distritos de Azul, Chascomús y Saavedra bajo el lema “Rutas y experiencias gastronómicas en la Provincia de Buenos Aires”. Allí se resaltó el potencial turístico de los productos funghi desarrollados en el distrito. Además, se llevó a cabo la exposición especial “La Costa, destino familiar”, en colaboración con los parques temáticos, subrayando la variedad de propuestas diseñadas para disfrutar en familia durante todo el año.

En el espacio de degustaciones de la Provincia, La Costa también se destacó con los alfajores artesanales del Distrito Alfajorero, promoviendo los sabores locales como parte de su identidad turística. Cristian Escudero, secretario de Turismo de La Costa, destacó que “la feria es una oportunidad única para promocionar nuestro destino y establecer contacto con los principales vendedores turísticos del país de nuestras playas”. La participación en FIT representa un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado, reafirmando el compromiso de posicionar a La Costa como un destino para disfrutar los 365 días del año.

Oktubre Fest 2025: un festival itinerante para disfrutar en Lucila del Mar

Continuando con la promoción del turismo y la cultura local, La Costa se prepara para recibir la segunda edición del Oktubre Fest, el Festival Itinerante de la Cerveza Artesanal y Destilados del distrito. Este año, el evento tendrá lugar en un nuevo y destacado escenario: el Predio Solar del Pinar de Lucila del Mar, rodeado por el bosque costero, que aportará un marco natural y distintivo a la celebración.

El festival se desarrollará los días 17, 18 y 19 de octubre, en horario de 18.00 a 00.00, en Av. Tucumán 5925, Lucila del Mar. Participarán 10 productores locales: Jagüel, Vicent, Mundo Birrita, Mobydick, Maüger, Ymir, Wara, Viejo Skill, Makara e iP7109. Además de la destacada oferta de cervezas artesanales y destilados, los visitantes podrán disfrutar de foodtrucks, música en vivo, barra de tragos, maquillaje artístico, ferias y diversas propuestas de entretenimiento pensadas para toda la familia o amigos.

El Oktubre Fest surge como respuesta a una de las demandas planteadas en el Consejo Económico Productivo de mayo, en el que el sector productivo destacó la necesidad de generar espacios de visibilidad y comercialización para los productos locales. La organización del festival está a cargo de los cerveceros y destiladores del distrito en conjunto con la Municipalidad de La Costa, a través de la Secretaría de Producción, Empleo y Trabajo, a cargo de Martín Poustis.

Un distrito que combina turismo, gastronomía y cultura local

Con la participación en FIT 2025 y la organización del Oktubre Fest, La Costa reafirma su compromiso de fortalecer el turismo, impulsar la economía local y ofrecer nuevas experiencias recreativas para residentes y visitantes. La combinación de playas, parques, sabores artesanales y festivales culturales consolida al distrito como un destino diverso y familiar, capaz de atraer a públicos de distintas edades y preferencias durante todo el año.