La Municipalidad de La Costa lleva adelante un conjunto de iniciativas que abarcan desde obras de infraestructura urbana hasta propuestas turísticas y culturales para vecinos y visitantes del distrito.

Obras en veredas y espacios públicos

Dentro del plan integral de mejoras que impulsa la gestión municipal, actualmente se desarrollan trabajos de construcción y reparación de veredas en distintas localidades. En esta etapa, las intervenciones se concentran en Mar de Tuyú, sobre las avenidas 79 y 58; en Mar de Ajó, en la avenida Pueyrredón; en Santa Teresita, sobre la calle 14; y en San Clemente, en la avenida Naval.

Estos trabajos buscan embellecer los espacios comunes, garantizar mayor accesibilidad y brindar más seguridad a los peatones. En paralelo, desde el área de Planeamiento, Infraestructura y Medio Ambiente —a cargo del arquitecto Walter Natalizia— se avanza con tareas de rebacheo y repavimentación, la colocación y mantenimiento de luminarias, además de operativos integrales de limpieza y acondicionamiento de espacios públicos.

Con la mirada puesta en la próxima temporada de verano, ya comenzó también la planificación de intervenciones en la Costanera, accesos, playas, paradores y recorridos turísticos. El objetivo es preparar la infraestructura local para recibir a miles de visitantes en los meses venideros.

Un fin de semana con beneficios

En paralelo a las obras, el distrito se prepara para una nueva edición de La Costa Invita, el programa que fomenta el turismo y el consumo local. La iniciativa tendrá lugar del 26 al 28 de septiembre e incluirá importantes descuentos y promociones para quienes se inscriban en la web oficial y descarguen su voucher.

Entre los beneficios se destacan:

20% de descuento en traslados de larga distancia.

10% de descuento en productos locales.

2×1 en cines.

3×2 y hasta 50% de descuento en parques temáticos.

Hasta 25% de descuento en gastronomía.

3×2 y hasta 25% de descuento en noches de alojamiento.

Con estas propuestas, La Costa Invita se consolida como un motor para la economía local, al tiempo que ofrece a los turistas y residentes la posibilidad de acceder a actividades y servicios con precios promocionales.

Cultura frente al mar

El calendario de actividades también incluye una propuesta cultural en Mar de Ajó. El sábado 27 de septiembre, a las 18.30, el Espacio Multicultural será sede de la charla “La presencia del mar en la Poesía Universal”, a cargo del escritor y ensayista Aníbal Zaldívar.

La iniciativa, de entrada libre y gratuita, propone un recorrido por la obra de grandes poetas y una reflexión sobre cómo el mar ha inspirado algunos de los versos más memorables de la literatura. Forma parte de Agenda Arte, el ciclo que impulsa la Municipalidad de La Costa con el fin de acercar distintas expresiones culturales a la comunidad.

Un distrito en movimiento

De esta manera, el Partido de La Costa avanza en un esquema de trabajo que combina infraestructura urbana, fomento del turismo y promoción cultural. Las mejoras en veredas y espacios públicos, los descuentos de La Costa Invita y la charla literaria en Mar de Ajó reflejan un mismo objetivo: seguir fortaleciendo la vida comunitaria y preparar al distrito para recibir una nueva temporada con propuestas que beneficien tanto a residentes como a visitantes.