El Municipio de Trenque Lauquen formalizó su adhesión al Programa Provincial de Abordaje y Monitoreo Electrónico de Situaciones de Alto Riesgo de las Violencias por Razones de Género. Se trata de una herramienta que combina tecnología y acompañamiento institucional con el propósito de prevenir hechos graves y salvar vidas.

La presentación se llevó a cabo en el auditorio del Polo Científico Tecnológico y estuvo encabezada por el secretario de Gobierno, Martín Borrazás, junto a las funcionarias provinciales Florencia Ponce, directora de Enlace Territorial para Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos del Ministerio de Mujeres y Diversidad; y Lucía Hernaiz, coordinadora del Programa de Asesoramiento Multiagencial en Casos Críticos del Ministerio de Seguridad. También participó de manera virtual Agustina Gerosi, directora de Video Vigilancia e Innovación Tecnológica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Autoridades presentes en el encuentro

El acto contó además con la participación de Emilia Cueli, directora de Género, Niñez y Adolescencia del Municipio; y de Eugenia Michelli, coordinadora de la oficina de Políticas de Género. Se sumaron representantes del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, la Comisaría Primera, la Comisaría de la Mujer y la Familia, y la Departamental local.

Objetivos del plan

El programa, creado por resolución de los ministerios bonaerenses intervinientes, busca proteger a mujeres y diversidades que atraviesan situaciones de violencia consideradas de alto riesgo. Con esta adhesión, Trenque Lauquen se convirtió en el municipio número 49 en sumarse a la iniciativa, en un contexto donde ya hay alrededor de 380 casos activos en toda la provincia de Buenos Aires.

Dispositivos duales y funcionamiento

En el marco de la implementación, el Municipio recibió dispositivos duales de monitoreo electrónico que serán utilizados en los casos críticos que así lo requieran. Estos aparatos cuentan con señal GPS y celular, lo que permite geolocalizar tanto a la persona en situación de violencia como al agresor. El agresor porta una tobillera, mientras que la víctima recibe un rastreador voluntario durante el tiempo que dure la medida judicial.

Si se incumplen las restricciones, se dispara una señal al Centro de Monitoreo en La Plata, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense, que coordina la intervención policial inmediata.

Palabras de las autoridades locales y provinciales

En su intervención, el secretario de Gobierno Martín Borrazás agradeció a las áreas municipales y a la Oficina de Género por el trabajo sostenido, y remarcó: “Éste es un paso muy importante para nuestro distrito, y que destaca el esfuerzo que se viene haciendo desde hace tiempo, ahora sumando esta herramienta que pone a disposición la Provincia con la participación de los tres ministerios”.

Borrazás destacó también la presencia de representantes provinciales y judiciales en Trenque Lauquen y agregó: “Se ha iniciado un trabajo de articulación que permite abordar de manera conjunta problemáticas graves. Todo esto es fruto de mucho trabajo en conjunto, cuyo objetivo es profundizar y dotar de herramientas a los organismos que trabajan en la prevención y en los casos concretos”.

Por su parte, Florencia Ponce señaló que esta herramienta “permite dar una respuesta integral e inmediata ante situaciones de altísimo riesgo, contribuyendo a prevenir concretamente los femicidios”. Explicó que el programa implica “monitoreo electrónico las 24 horas, por orden judicial, con el consentimiento de la persona en situación de violencia y la evaluación técnica del área de Género”.

La directora de Género, Niñez y Adolescencia del Municipio, Emilia Cueli, expresó que con esta adhesión “se cierra un proceso de trabajo que comenzó el año pasado” y que la medida permitirá contar con un dispositivo más de acompañamiento.

A su vez, Lucía Hernaiz remarcó la importancia del monitoreo dual, que incluye también “la adhesión a la alerta 911 y botones antipánico, herramientas gratuitas a disposición de las áreas de género”.

Formación y trabajo articulado

El programa no solo contempla el uso de dispositivos tecnológicos, sino también capacitaciones al personal policial y simulacros para garantizar la correcta aplicación del protocolo. Además, incorpora un componente de acompañamiento psicosocial a la víctima y la posibilidad de derivar a los agresores a programas de trabajo con masculinidades.

Impacto esperado en la comunidad

Con la implementación de esta política pública, se espera reducir el riesgo de femicidios y reforzar la confianza de las víctimas en la protección estatal. Al integrar tecnología, justicia y políticas de género en un mismo esquema de acción, Trenque Lauquen suma un paso más en la construcción de una red de apoyo más efectiva.