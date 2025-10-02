El Senado rechazó los vetos de Milei a Emergencia Pediatrica y Universidades
Con fuerte mayoría opositora, el Senado rechazó los vetos de Milei a la Emergencia Pediátrica y al financiamiento universitario. Todos los números.Legislativas02 de octubre de 2025Juan Manuel Villarreal
El Senado de la Nación dejó sin efecto este jueves los vetos presidenciales que Javier Milei había dictado contra dos leyes sensibles: la de Emergencia Pediátrica, con especial impacto en el Hospital Garrahan, y la de financiamiento universitario.
La votación expuso la fractura definitiva entre el oficialismo y la oposición, que logró imponerse con una mayoría amplia y contundente.
El revés para el Gobierno
El resultado significó un nuevo golpe para la Casa Rosada, que en las últimas semanas había intentado recomponer puentes con sectores dialoguistas. Sin embargo, la estrategia no alcanzó y el oficialismo no pudo reunir los votos necesarios para sostener los vetos.
Con esta decisión, el Poder Ejecutivo deberá promulgar ambas leyes y garantizar los fondos que habían sido bloqueados, una medida que en Balcarce 50 se interpreta como otra derrota parlamentaria.
Qué implica la restitución de las leyes
El rechazo al veto presidencial restablece la vigencia de las dos normas clave.
La Emergencia Pediátrica obliga a reforzar recursos en hospitales especializados, con foco en el Garrahan.
La ley de financiamiento universitario asegura la asignación de fondos para las casas de altos estudios, en medio de denuncias por el ajuste y la falta de recursos en el sistema académico.
Otros temas del debate en el Senado
Además de los vetos, el temario incluyó la prórroga de la designación de Mirta Delia Tyden como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Misiones. También se debatieron dos tratados internacionales y se avanzó en darle media sanción al Programa Alerta Sofía, creado en 2019 para difundir de forma urgente desapariciones de menores, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad que hoy conduce Patricia Bullrich.
