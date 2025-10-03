Caputo viaja a Washington en busca de un salvataje financiero

El ministro de Economía, Luis Caputo, parte este viernes rumbo a Washington con un objetivo central: definir con el Tesoro de Estados Unidos el tipo de asistencia financiera que recibirá la Argentina.

La misión estará integrada también por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; el secretario de Política Económica, José Luis Daza; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Qué pasa con el apoyo de Estados Unidos

La tensión se disparó ayer cuando el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ratificó su apoyo al Gobierno argentino, pero en una entrevista televisada aclaró: “no estamos poniendo plata”.

En ese mismo momento deslizó que se trabaja en un swap de monedas, lo que generó un cambio brusco de humor en los mercados: los bonos argentinos pasaron de ganar más del 3% a perder hasta un -1,5% en cuestión de minutos.

El impacto en los mercados locales

El viaje de Caputo logró traer algo de calma. Tras la confirmación de la visita a Washington, los bonos en dólares anotaron mayoría de avances: el Global 2035 subió 6%, el Bonar 2038 escaló 5,6% y el Bonar 2035 avanzó 5,6%.

En tanto, el S&P Merval cortó la racha negativa, mientras que el dólar oficial cerró en $1.454 y el contado con liquidación se acomodó en $1.548.

A pesar del repunte, el riesgo país se mantiene en niveles elevados, en 1264 puntos básicos, reflejando la desconfianza persistente de los inversores.

Qué dijo el FMI sobre la Argentina

En paralelo, la vocera del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozack, se refirió a la situación del país y volvió a marcar la hoja de ruta: “El gobierno necesita generar un amplio apoyo político para asegurar la implementación de la agenda de reformas y fortalecer la confianza”, sostuvo.

La funcionaria agregó que el plan de estabilización requiere “un compromiso inquebrantable con el ancla fiscal, una política monetaria consistente y un marco cambiario orientado a reconstruir reservas”.

El trasfondo político y económico

El viaje de Caputo se da en un clima de incertidumbre política que ya impacta en los mercados desde hace semanas. La expectativa ahora está puesta en qué tipo de auxilio ofrecerá finalmente Estados Unidos: un swap de monedas, un crédito directo o una combinación de instrumentos.

Mientras tanto, el mercado sigue mirando de reojo la capacidad del Gobierno para garantizar estabilidad y sostener la reducción de la inflación que el FMI destacó como uno de los pocos avances concretos.