La industria automotriz comenzó octubre con nuevas listas de precios que muestran incrementos promedio del 3,7%. La suba, que supera la inflación proyectada para el mes, se vincula de manera más directa con la cotización del dólar oficial, que se estabilizó en $1.450 durante las primeras jornadas del mes.

Aunque en lo que va de 2025 los precios de los autos nuevos aumentaron un 50% menos que la inflación y que el dólar, las terminales ajustaron sus políticas comerciales teniendo en cuenta los costos de producción, tanto en la importación de vehículos terminados como en la adquisición de autopartes.

General Motors: subas diferenciadas según el modelo

General Motors había anticipado un aumento promedio del 6,1%, pero recién el 2 de octubre publicó la lista oficial. Allí se detalla que el modelo que menos incrementó su valor fue la Trailblazer, con un 0,8%. En tanto, la línea Onix subió un 7%; Tracker y Spin entre un 5% y un 8%; Montana un 7,3%; y la pick-up S10 entre un 1% y un 7,5%.

Renault: ajustes de hasta 7,5% y algunos modelos sin cambios

Renault aplicó aumentos promedio del 5,5% en su portafolio. El Oroch fue el de menor variación, con un 2,9%. Le siguieron el Kwid y el Arkana, ambos con un 5%; el Kardian con un 5,2%; y la línea Alaskan y el sedán Logan con un 5,4%.

Los modelos nacionales Sandero, Stepway y Kangoo subieron un 5,5%, mientras que los importados Duster, Kwid E-Tech y Mégane E-Tech ajustaron un 7,5%. El Master se encareció un 6,5%. Sin embargo, el Kangoo E-Tech y el nuevo Koleos no tuvieron modificaciones en octubre.

Volkswagen: aumentos casi uniformes en toda la gama

La marca alemana aplicó un ajuste promedio del 4,9%. El VW Polo subió entre un 3,5% y un 3,7%, mientras que el resto de los modelos lo hizo entre un 5% y un 5,4%. Esto incluye a los SUV Nivus, Tera, Taos, T-Cross y Tiguan; las pick-up Amarok y Saveiro; y el sedán Vento.

Nissan: subas moderadas en la línea Kicks y mayores en otros modelos

Nissan comunicó sus listas a última hora del jueves. Los aumentos fueron en promedio de 3,9%. La línea Kicks subió un 2,4%; la pick-up Frontier un 4%; el X-Trail entre un 3% y un 6%; el sedán Versa entre un 4,5% y un 5,5%; y el Sentra un 5%.

Los primeros aumentos de octubre

Antes, Stellantis había aplicado ajustes más moderados: 2,3% en Fiat, 2,6% en Peugeot y 3,8% en Citroën. Ese mismo día, Toyota aumentó un promedio del 5,2% y Ford un 3,4%. En tanto, Prestige Auto mantuvo sin cambios el precio de la Mercedes-Benz Sprinter, único modelo que produce en Argentina y comercializa en pesos.

Con este escenario, sólo resta conocerse la política comercial de Honda, pero el promedio de aumentos de octubre se ubica en un 3,7%, por encima del proyectado el primer día, que era de 3,4%.

El acumulado del año

Según el Índice de Precios del Sector Automotor (IPSA), entre enero y agosto los aumentos promediaban el 16,9%. Sumando las variaciones de septiembre, el acumulado llega al 19%. Con el incremento promedio del 3,7% en octubre, el sector alcanzaría un 22% en lo que va del año.