Inflación de septiembre: ¿se rompe la tendencia a la baja?

La mayoría de las consultoras económicas prevé que la inflación de septiembre se ubicará por encima del 2%, un registro que, según advierten, podría marcar un quiebre en la tendencia de desaceleración observada en los últimos meses.

Los relevamientos privados ya adelantan un número que supera la barrera del 2%. C&T Asesores Económicos la estimó en 2,3%, Eco Go la ubicó en torno al 2,1%, Orlando Ferreres & Asociados proyectó cerca del 2,2% y la Fundación Libertad y Progreso calculó un 2,4%.

“De mantenerse esta dinámica, probablemente la inflación de 2025 ronde el 30% anual”, señaló Aldo Abram, director ejecutivo de Libertad y Progreso, quien subrayó que buena parte de las presiones actuales tienen origen en la depreciación del peso y en los ajustes de precios regulados.

Alimentos y estacionales, los rubros que más incidieron

Entre los factores que explican el repunte inflacionario de septiembre se destacan los aumentos en alimentos y bebidas. Productos frescos como frutas, verduras, carnes y panificados tuvieron una fuerte incidencia en el índice.

A esto se sumaron los bienes estacionales, con subas en ropa y calzado, que suelen mostrar variaciones marcadas en esta época del año.

Los precios regulados también aportaron presión al alza. Pese a que el Gobierno postergó incrementos en algunos rubros sensibles, los servicios públicos y combustibles continuaron generando impacto en el índice general.

La mirada de las consultoras

El conjunto de mediciones privadas coincide en ubicar la inflación de septiembre apenas por encima del 2%. Sin embargo, Libertad y Progreso remarcó además que la inflación interanual ya roza el 32% y que el acumulado en los primeros nueve meses de 2025 se mantiene en torno al 22%.

El dato genera preocupación porque no solo influirá en el cálculo anual, sino también en las expectativas inmediatas, en un contexto de alta volatilidad cambiaria y de incertidumbre política.

¿Se mantiene el sendero de desaceleración?

El registro de septiembre reaviva las dudas respecto de si la inflación podrá mantenerse en niveles bajos durante el último tramo del año. Si bien la mayoría de los economistas descarta una escalada como la de años anteriores, sí consideran poco probable que el índice mensual se ubique por debajo del 2% en los próximos relevamientos.

La dinámica de los precios libres, especialmente en el consumo masivo, suele trasladarse con rezago al índice general. A su vez, la depreciación del peso en los mercados financieros puede profundizar el efecto hacia fin de año.

Los analistas señalan que la clave estará en el comportamiento de la demanda y en la capacidad del Gobierno para moderar los aumentos de precios regulados. De mantenerse la tendencia, la inflación anual de 2025 podría ubicarse más cerca del 30%, un nivel superior a lo que inicialmente preveía el Ministerio de Economía.

Un alivio transitorio: baja semanal en alimentos

Más allá del repunte de septiembre, el arranque de octubre trajo un dato que generó cierto respiro. Según las mediciones privadas, en la primera semana del mes los alimentos y bebidas registraron una deflación del 0,4%.

Esto significó un retroceso tras el alza del 0,9% de la semana anterior. El relevamiento mostró que el 79% de los productos de la canasta no tuvo cambios en sus precios, mientras que las bajas se concentraron en carnes y bebidas, compensando los aumentos en panificados.

De todos modos, el promedio de las últimas cuatro semanas móviles todavía refleja una suba del 1,4% mensual, con una variación punta a punta del 2,2%.

Los especialistas advierten que se trata de un movimiento puntual, que aporta un alivio transitorio pero no modifica el escenario de fondo. El comportamiento de los alimentos será determinante para el índice de octubre y, en particular, para la inflación general del último trimestre.