Revilla: "Sé lo que significa para cada vecino y vecina contar con la seguridad jurídica de su hogar"
La mandamás de General Las Heras, Erica Revilla, se reunió con la Escribana General de Gobierno, Paula Sidoti, para avanzar en el proceso de tramitación de nuevas escrituras sociales en el distrito.Municipales06 de octubre de 2025Soledad Castellano
"Recientemente dimos un paso muy importante con la firma de numerosas escrituras, y seguimos trabajando para que en los próximos meses podamos concretar la entrega a las familias beneficiarias", acotó Revilla en sus redes.
"Sé lo que significa para cada vecino y vecina contar con la seguridad jurídica de su hogar. Por eso, mi compromiso es seguir gestionando junto a la Provincia para garantizar el derecho a una vivienda digna, con estabilidad y mejores condiciones de vida para todos", indicó la intendenta.
Por otro lado, brindó detalles de su reciente participación en Salto, en el marco de la reunión del Comité de Cuenca Hídrica del Río Arrecifes. "Se trata de un espacio fundamental para trabajar de manera conjunta ante las situaciones hídricas críticas que afectan a nuestra provincia", sostuvo.
"Sabemos que las precipitaciones cada vez más frecuentes generan riesgos que debemos atender con responsabilidad. Por eso, desde el municipio de General Arenales acompañamos las mesas técnicas y comités para prevenir y mitigar inundaciones, cuidando a nuestras familias y a nuestro territorio", indicó.
Y detalló "Hablamos de medidas concretas: Prohibir construcciones en zonas de riesgo. Detectar obras hidráulicas no autorizadas. Mejorar los sistemas de drenaje urbano en cada localidad. Fortalecer la red de alerta temprana y el monitoreo hidrométrico y meteorológico".
Y cerró "El Comité de Cuenca es una herramienta clave porque nos permite dialogar, planificar y consensuar soluciones reales entre todos los actores involucrados. Nuestro compromiso es seguir trabajando de manera articulada para garantizar un futuro más seguro y sostenible para la comunidad".
