Taiana cruzó a Santilli y lo desafió a debatir en el Hospital Garrahan

El candidato a diputado bonaerense por Fuerza Patria, Jorge Taiana, le respondió al libertario Diego Santilli tras su invitación a debatir y redobló la apuesta: propuso realizar el encuentro en el Hospital Garrahan, para discutir “la situación de la salud pública y el desfinanciamiento nacional”.

A través de su cuenta de X, el exministro de Defensa replicó el desafío de Santilli con un tono punzante: “Cuando se confirme si realmente vas a ser el candidato que encabece la boleta, no tengo problema en debatir, como vos decís, donde quieras y cuando quieras”.

Luego, Taiana lanzó una provocación directa: “¿Por qué no empezamos yendo juntos al Hospital Garrahan y comenzamos a debatir sobre la situación de la salud pública y el desfinanciamiento nacional? Ya que vos ya sos diputado nacional, quizás puedas explicar por qué apoyaste el veto a la ley de emergencia pediátrica”.

El contexto político: Santilli busca reemplazar a Espert

El nombre de Diego Santilli tomó fuerza en las últimas horas como reemplazante de José Luis Espert, quien se bajó de la contienda tras el escándalo por presunto financiamiento narco. El “Colorado”, actualmente tercero en la lista de La Libertad Avanza (LLA), podría asumir el primer lugar, aunque la decisión final depende de la Justicia Electoral, ya que las boletas ya fueron impresas y Karen Reichardt ocupa el segundo puesto.

Desde el oficialismo libertario buscan instalar rápidamente la candidatura de Santilli, que fue presentado públicamente junto al presidente Javier Milei durante un acto en Villa Crespo, en un intento de dejar atrás las críticas del propio mandatario hacia el exministro porteño durante la campaña 2023.

El desafío original de Santilli a Taiana

Horas antes de la respuesta del exministro, Santilli había desafiado públicamente a Taiana a debatir, durante una entrevista: “Lo convoco a debatir, donde quiera, a la hora que quiera y como quiera. Tenemos que discutir qué Provincia, qué Nación y qué país queremos”.

El libertario también aprovechó la ocasión para marcar distancia con el kirchnerismo, al cuestionar los altos niveles de inflación, pobreza e inseguridad durante sus gobiernos.

“¿Queremos volver al 200% de inflación, al 54% de pobreza y a los piquetes todos los días, o queremos una modernización laboral, un nuevo Código Penal y menos impuestos para quienes emprenden?”, planteó.

Una chicana con historia personal

La respuesta de Taiana no solo buscó exponer el veto presidencial a la ley de Emergencia Pediátrica, sino también tocar una fibra sensible: el Hospital Garrahan. La mención no fue casual. El hijo de Santilli, fruto de su relación con la periodista Nancy Pazos, fue tratado allí de niño tras sufrir una infección grave.

Semanas atrás, Pazos había recordado ese episodio al aire y criticó a su expareja por haber apoyado el veto: “No puedo creer que haya personas con tanta falta de memoria”, dijo entre lágrimas.

Reacciones y clima electoral en alza

El intercambio entre ambos candidatos encendió las redes y reconfiguró el escenario bonaerense, con Cristian Ritondo sumándose al cruce: “Tienen miedo a competir con el candidato que en 2021 les ganó a todos unidos. ¿Se animará Taiana a debatir con Santilli o se va a seguir escondiendo?”, ironizó el titular del PRO bonaerense.

Con las elecciones fijadas para el 26 de octubre, el oficialismo libertario acelera para reposicionar a Santilli como nuevo referente, mientras la oposición peronista busca capitalizar el descontento por los recortes en salud y educación.

Milei y su giro: de la crítica feroz al abrazo político

El respaldo público de Milei a Santilli representa un cambio drástico en su discurso. En plena campaña de 2023, el presidente había dicho: “Santilli, el candidato del boludeo en TikTok, vive de su negocio y recibe sonrisas, no preguntas. Es el que pagaba la fiesta con tu plata. Este es el que los medios quieren vender como alternativa”.

Hoy, la estrategia es otra: unir fuerzas para blindar la elección bonaerense y contener el daño político tras la salida de Espert.